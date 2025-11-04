1 órája
Drámai búcsú! Megdöbbentő, ami a nyíregyházi énekessel történt, erre senki sem számított!
A vasárnap este ezúttal is bővelkedett látványos produkciókban, meglepő pillanatokban és erős érzelmekben a TV2 stúdiójában. A Sztárban Sztár All Starts azonban drámai fordulatot hozott Mészáros Árpád Zsoltnak.
A Sztárban Sztár adásai mindig tarogatnak meglepetéseket
Tüzes vadmacskaként, Oroszlán Szonja bőrébe bújva robbantotta fel vasárnap a stúdiót Mészáros Árpád Zsolt. A Sztárban Sztár All Stars adásában nyújtott prudukciója azonban nem várt eredményt hozott.
Sztárban Sztár átalakulásai
Mészáros Árpád Zsolt hétről hétre bebizonyította, miért tartják őt az egyik legsokoldalúbb magyar színpadi előadónak. Ahogy folyamatosan beszámolunk róla, hétről hétre izgalmas színpadi jelenléttel örvendezteti meg a TV2 közönségét a nyíregyházi énekes. A Sztárban Sztár színpadán mindig tele volt lendülettel, humorral és életörömmel, azonban nem ez volt az első eset, amikor veszélyzónába került.
Három hete került a kiesés szélére Vastag Csabával, de akkor megúszta.
Utána azoban olyan produkciót nyújtott, amire maximális pontszámot kapott. A Sztárban Sztár All Stars zsűrijének és a közönségnek is nagyon tetszett a hosszú fekete hajjal és nagy mellekkel Zalatnay Cini bőrébe bújva színpadra lépő MÁZS.
Mészáros Árpád Zsolt különleges helyet foglalt el az idei mezőnyben a komikus énjével, volt Kovács Kati, a Hoolingas frontembere, Demis Roussos, PSY, és Joe Cocker is. Az utolsó produkciója sem volt kivétel: a közönség vastapssal jutalmazta, a zsűri pedig elismerően beszélt róla, hiszen nagyon nehéz volt férfiként megint nőt alakítania. A Valami amerika szőke bombázójaként, Oroszlán Szonjaként nyújtott felejthetetlen alakítást MÁZS. Nem volt könnyű dolga, hiszen végig kellett énekelnie és táncolnia, ugrálni az egész számot, de beleadott apait-anyait. Ennek ellenére az este végére úgy alakultak a pontszámok és a szavazatok, hogy Zsoltnak búcsúznia kellett. A bejelentés pillanatában néma csend lett a a TV2 stúdiójában, a versenytársak pedig egy emberként léptek mellé.
Könnyes búcsú
A színész nem rejtette véka alá meghatottságát. Könnyek között, de mosolyogva köszönte meg a lehetőséget:
Hihetetlen élmény volt itt lenni. A próbák, a fellépések, a közös munka mind-mind felejthetetlenek. Ez a műsor rengeteget adott nekem, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki végig támogatott.
Szavai után hosszú taps zúgott, a zsűri tagjai is láthatóan elérzékenyültek. Többen kiemelték, hogy MÁZS minden héten új arcát mutatta meg, és mindig száz százalékot tett bele a produkcióiba. A műsor után a közösségi oldalak kommentáradata árulta el, milyen sokan drukkoltak Mészáros Árpád Zsoltnak. Ilyen hozzászólások érkeztek:
Nem hiszem el, hogy pont ő ment el! Az egyik legjobb volt!
MÁZS mindig színt vitt az adásokba, és igazi profiként viselkedett a színpadon.
Sokan azt is megjegyezték, hogy a kiesése nagy űrt hagy maga után, hiszen különleges kisugárzásával minden alkalommal feldobta a műsort. Bár a búcsú nehéz volt, Mészáros Árpád Zsolt példás nyugalommal és eleganciával zárta le szereplését. Elmondása szerint számára a legfontosabb az volt, hogy megmutathatta magát egy új szerepben, így jutva el a tévénézőkhöz is.
Rengeteget tanultam ebből az élményből, és nagyon hálás vagyok mindazért, amit kaptam. Sosem fogom elfelejteni ezt az időszakot
– mondta a színpadon.
A műsor készítői és versenytársai is elismerően szóltak róla, kiemelve, hogy MÁZS mindig pozitív energiát vitt magával a próbákra, és a legnehezebb pillanatokban is képes volt mosolyt csalni mások arcára. Akárhogy is, az biztos: Mészáros Árpád Zsolt szereplése színt, érzelmet és igazi profizmust hozott a Sztárban Sztár színpadára – és a nézők szerint az ilyen pillanatok miatt érdemes minden héten leülni a képernyő elé.
