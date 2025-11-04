Drámai búcsú! Megdöbbentő, ami a nyíregyházi énekessel történt, erre senki sem számított!

Mészáros Árpád Zsolt különleges helyet foglalt el az idei mezőnyben a komikus énjével, volt Kovács Kati, a Hoolingas frontembere, Demis Roussos, PSY, és Joe Cocker is. Az utolsó produkciója sem volt kivétel: a közönség vastapssal jutalmazta, a zsűri pedig elismerően beszélt róla, hiszen nagyon nehéz volt férfiként megint nőt alakítania. A Valami amerika szőke bombázójaként, Oroszlán Szonjaként nyújtott felejthetetlen alakítást MÁZS. Nem volt könnyű dolga, hiszen végig kellett énekelnie és táncolnia, ugrálni az egész számot, de beleadott apait-anyait. Ennek ellenére az este végére úgy alakultak a pontszámok és a szavazatok, hogy Zsoltnak búcsúznia kellett. A bejelentés pillanatában néma csend lett a a TV2 stúdiójában, a versenytársak pedig egy emberként léptek mellé.

Búcsú a Sztárban Sztárs All Stars műsortól

Könnyes búcsú

A színész nem rejtette véka alá meghatottságát. Könnyek között, de mosolyogva köszönte meg a lehetőséget:

Hihetetlen élmény volt itt lenni. A próbák, a fellépések, a közös munka mind-mind felejthetetlenek. Ez a műsor rengeteget adott nekem, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki végig támogatott.

Szavai után hosszú taps zúgott, a zsűri tagjai is láthatóan elérzékenyültek. Többen kiemelték, hogy MÁZS minden héten új arcát mutatta meg, és mindig száz százalékot tett bele a produkcióiba. A műsor után a közösségi oldalak kommentáradata árulta el, milyen sokan drukkoltak Mészáros Árpád Zsoltnak. Ilyen hozzászólások érkeztek:

Nem hiszem el, hogy pont ő ment el! Az egyik legjobb volt!

MÁZS mindig színt vitt az adásokba, és igazi profiként viselkedett a színpadon.

Sokan azt is megjegyezték, hogy a kiesése nagy űrt hagy maga után, hiszen különleges kisugárzásával minden alkalommal feldobta a műsort. Bár a búcsú nehéz volt, Mészáros Árpád Zsolt példás nyugalommal és eleganciával zárta le szereplését. Elmondása szerint számára a legfontosabb az volt, hogy megmutathatta magát egy új szerepben, így jutva el a tévénézőkhöz is.

Rengeteget tanultam ebből az élményből, és nagyon hálás vagyok mindazért, amit kaptam. Sosem fogom elfelejteni ezt az időszakot

– mondta a színpadon.