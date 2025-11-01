Miért nem tudsz mindig toppon lenni? A pszichológia ezzel magyarázza!

– Napjainkban lépten nyomon találkozunk a teljesítmény rejtélyes kifejezésével. Fizikai fogalomként könnyen definiálhatjuk, pszichológiailag viszont zavarba ejtő feladatra vállalkozzunk. Mégis fontos kísérletet tennünk a kérdések megválaszolására, mert láthatjuk: jelen korunk társadalmi berendezkedésének és kultúrájának egyik alappillére a folyamatos növekedés, a teljesítmény növelése és a csúcsteljesítmény elérése, mind egyéni, mind rendszerszinten. A teljesítménypszichológia viszonylag fiatal, innovatív és a mai világunk történéseire nagyszerűen reflektáló önálló tudományterület, amelynek célja a teljesítményorientált tevékenység leírása. Nemzetközi kitekintésben jól kidolgozott, egyetemi képzéseken elérhető szakirány. Mindezért célja szerzőinknek magyar nyelven, hazánkban is megteremteni az alapjait a diszciplínának – ezekkel a gondolatokkal invitál újabb izgalmas előadásra a Mathias Corvinus Collegium nyíregyházi képzési központja, ahol rendszeresen tartanak ingyenes előadásokat neves előadók.

Teljesítménypszichólógia I. - Az emberi funkcionális és diszfunkcionális teljesítmény pszichológiája című kötetének célja a tudományterület hazai alapjainak letétele, amellyel párbeszédre, vitára invitálja a szakma képviselőit és mindenkit, aki valamilyen teljesítményterületen áll helyt nap mint nap. Legyen az sportóló, edző, katona, tűzoltó, tanár vagy diák, üzletember, énekes vagy táncos. Egy közös, a teljesítmény pszichológiai alapjai meghatározzák az egyén működését, eredményességét és egészségét.

Előadók:

Fülöp Ákos Győző, sportpszichológus, az MCC Sport és Teljesítmény Műhely vezetője

sportpszichológus, az MCC Sport és Teljesítmény Műhely vezetője Kovács-Kacsur Kristóf, Sportpszichológiai szakpszichológus, MCC – Mindset Pszichológia Iskola

Dátum: 2025. november 6. (csütörtök) – 17:00

Helyszín: MCC, nyíregyházi képzési központ – 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 4-5.

Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, ezen a linken.

Más témákat is ajánlunk: