Előadás

Miért nem tudsz mindig toppon lenni? A pszichológia ezzel magyarázza!

Címkék#kötet#fülöp ákos#MCC#Kovács-Kacsur Kristóf#sportpszichológiai

Az MCC szervezésében mutatják be a Teljesítménypszichológia I. – Az emberi teljesítmény pszichológiája című új kötetet, amely a teljesítményorientált gondolkodás tudományos alapjait tárja fel. Az eseményen Fülöp Ákos Győző és Kovács-Kacsur Kristóf sportpszichológusok tartanak előadást.

Szon.hu

– Napjainkban lépten nyomon találkozunk a teljesítmény rejtélyes kifejezésével. Fizikai fogalomként könnyen definiálhatjuk, pszichológiailag viszont zavarba ejtő feladatra vállalkozzunk. Mégis fontos kísérletet tennünk a kérdések megválaszolására, mert láthatjuk: jelen korunk társadalmi berendezkedésének és kultúrájának egyik alappillére a folyamatos növekedés, a teljesítmény növelése és a csúcsteljesítmény elérése, mind egyéni, mind rendszerszinten. A teljesítménypszichológia viszonylag fiatal, innovatív és a mai világunk történéseire nagyszerűen reflektáló önálló tudományterület, amelynek célja a teljesítményorientált tevékenység leírása. Nemzetközi kitekintésben jól kidolgozott, egyetemi képzéseken elérhető szakirány. Mindezért célja szerzőinknek magyar nyelven, hazánkban is megteremteni az alapjait a diszciplínának – ezekkel a gondolatokkal invitál újabb izgalmas előadásra a Mathias Corvinus Collegium nyíregyházi képzési központja, ahol rendszeresen tartanak ingyenes előadásokat neves előadók. 

Teljesítménypszichólógia I. - Az emberi funkcionális és diszfunkcionális teljesítmény pszichológiája című kötetének célja a tudományterület hazai alapjainak letétele, amellyel párbeszédre, vitára invitálja a szakma képviselőit és mindenkit, aki valamilyen teljesítményterületen áll helyt nap mint nap. Legyen az sportóló, edző, katona, tűzoltó, tanár vagy diák, üzletember, énekes vagy táncos. Egy közös, a teljesítmény pszichológiai alapjai meghatározzák az egyén működését, eredményességét és egészségét.

Előadók: 

  • Fülöp Ákos Győző, sportpszichológus, az MCC Sport és Teljesítmény Műhely vezetője
  • Kovács-Kacsur Kristóf, Sportpszichológiai szakpszichológus, MCC – Mindset Pszichológia Iskola

Dátum: 2025. november 6. (csütörtök) – 17:00

Helyszín: MCC, nyíregyházi képzési központ – 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 4-5.

Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, ezen a linken. 

Más témákat is ajánlunk: 

 

