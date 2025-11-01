november 1., szombat

Ahogy a nap lement, az Északi temetőre lassan ráborult a novemberi csend.

Fényből szőtt emlékezés Nyíregyházán (fotókkal)

Ragyog a megannyi mécses a nyíregyházi temetőben.

Fotó: N. Z.

A mécsesek fényei sorra kigyúltak, mintha a csillagok maguk is a földre ereszkedtek volna, hogy az emlékezők között ragyogjanak. A gyertyák lángjaiban a múlt szelíden felizzott: arcok, nevek, történetek tűntek fel a sötétből, egyetlen, fényből szőtt imává olvadva.

Emlékezés a temetőben - kattintson a galériáért:

Fényből szőtt emlékezés Nyíregyházán

Fotók: Nagy Zoltán

 

