1 órája
Fényből szőtt emlékezés Nyíregyházán (fotókkal)
Ahogy a nap lement, az Északi temetőre lassan ráborult a novemberi csend.
Ragyog a megannyi mécses a nyíregyházi temetőben.
Fotó: N. Z.
A mécsesek fényei sorra kigyúltak, mintha a csillagok maguk is a földre ereszkedtek volna, hogy az emlékezők között ragyogjanak. A gyertyák lángjaiban a múlt szelíden felizzott: arcok, nevek, történetek tűntek fel a sötétből, egyetlen, fényből szőtt imává olvadva.
Fényből szőtt emlékezés NyíregyházánFotók: Nagy Zoltán
