Ha már megvette, meg ne egye! Veszélyes terméket hívott vissza a Spar az üzleteiből

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott Norvég lazacfilé füstölt szeletelt 100 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a hatósági ellenőrzés során elvégzett vizsgálat a Listeria monocytogenes jelenlétét mutatta ki. A termékvisszahívás minden üzletüket érinti.

Termékvisszahívás: a Spar áruházakban kapható norvég füstölt lazacfiléről derült ki, hogy Listeria monocytogenes baktériummal fertőzött

Fotó: A kép illusztráció: nkfh.gov.hu

A Spar termékvisszahívást rendelt el, visszatérítik a vételárat is

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak: Termék megnevezése: NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G

Minőségmegőrzési idő: 20.11.2025

Tételazonosító: LOT20112025

Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

A hatóság kéri, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyassza el senki! A Spar Magyarország kiadott egy közleményt, amelyben az írják, hogy a terméket november 20-áig az áruházaikban visszavásárolják.