november 4., kedd

Károly névnap

+15
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

2 órája

Ha már megvette, meg ne egye! Veszélyes terméket hívott vissza a Spar az üzleteiből

Címkék#norvég lazacfilé#Spar#termékvisszahívás

Listeria monocytogenes baktérium miatt van ok az aggodalomra. A Spar a hatósággal együttműködve termékvisszahívást rendelt el, a vételárat is visszaadják.

Munkatársunktól
Ha már megvette, meg ne egye! Veszélyes terméket hívott vissza a Spar az üzleteiből

A Spar áruházakban november 20-áig lehet visszavinni a forgalomból kivont norvég füstölt lazacfilét

Fotó: Illusztráció: MW-Archív

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott Norvég lazacfilé füstölt szeletelt 100 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a hatósági ellenőrzés során elvégzett vizsgálat a Listeria monocytogenes jelenlétét mutatta ki. A termékvisszahívás minden üzletüket érinti.

Termékvisszahívás: a Spar áruházakban kapható norvég füstölt lazacfiléről derült ki, hogy Listeria monocytogenes baktériummal fertőzött
Termékvisszahívás: a Spar áruházakban kapható norvég füstölt lazacfiléről derült ki, hogy Listeria monocytogenes baktériummal fertőzött
Fotó: A kép illusztráció: nkfh.gov.hu

A Spar termékvisszahívást rendelt el, visszatérítik a vételárat is 

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G
  • Minőségmegőrzési idő: 20.11.2025
  • Tételazonosító: LOT20112025
  • Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség. 

A hatóság kéri, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyassza el senki! A Spar Magyarország kiadott egy közleményt, amelyben az írják, hogy a terméket november 20-áig az áruházaikban visszavásárolják.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu