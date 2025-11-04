43 perce
Ha már megvette, meg ne egye! Veszélyes terméket hívott vissza a Spar az üzleteiből
Listeria monocytogenes baktérium miatt van ok az aggodalomra. A Spar a hatósággal együttműködve termékvisszahívást rendelt el, a vételárat is visszaadják.
A Spar áruházakban november 20-áig lehet visszavinni a forgalomból kivont norvég füstölt lazacfilét
Fotó: Illusztráció: MW-Archív
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott Norvég lazacfilé füstölt szeletelt 100 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a hatósági ellenőrzés során elvégzett vizsgálat a Listeria monocytogenes jelenlétét mutatta ki. A termékvisszahívás minden üzletüket érinti.
A Spar termékvisszahívást rendelt el, visszatérítik a vételárat is
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: NORVÉG LAZACFILÉ FÜSTÖLT SZELETELT 100G
- Minőségmegőrzési idő: 20.11.2025
- Tételazonosító: LOT20112025
- Forgalmazó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.
A hatóság kéri, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyassza el senki! A Spar Magyarország kiadott egy közleményt, amelyben az írják, hogy a terméket november 20-áig az áruházaikban visszavásárolják.
