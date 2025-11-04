november 4., kedd

Durva!

1 órája

Sokkoló fotó! Még mindig ott hever a test a Tüzér utcán?

Címkék#kutya#Szabolcs Trafi / Útinfó#sofőr

Egy sofőr rakta fel a fotót a Szabolcs Trafi/ Útinfó Facebook-csoportba. A test lehet azóta is ott hever...

Nagy Zoltán
Sokkoló fotó! Még mindig ott hever a test a Tüzér utcán?

Tetem az úton.

Forrás: Szabolcs Trafi/ Útinfó

Tüzér utca most 5.00 mindenki óvatosan! Sajnos nem volt nálam semmi amivel letudtam volna húzni - írta a sofőr.

Ott hever azóta is az úton a tetem?
Forrás: Szabolcs Trafi/ Útinfó

Kézzel kellett volna lehúzni a tetemet az útról?

Az elütött kutya fotója rengeteg sírós hangulatjelet kapott. Ám akadt olyan is, aki szerint igenis le kellett volna húzni az útról a tetemet, még ha nem is volt nála erre eszköz, hisz lássuk be, egy halott állat is balesetveszélyes.

Otthon hagytad a kezedet? - írta egy kommentelő.

 

