Durva!
1 órája
Sokkoló fotó! Még mindig ott hever a test a Tüzér utcán?
Egy sofőr rakta fel a fotót a Szabolcs Trafi/ Útinfó Facebook-csoportba. A test lehet azóta is ott hever...
Tetem az úton.
Forrás: Szabolcs Trafi/ Útinfó
Tüzér utca most 5.00 mindenki óvatosan! Sajnos nem volt nálam semmi amivel letudtam volna húzni - írta a sofőr.
Kézzel kellett volna lehúzni a tetemet az útról?
Az elütött kutya fotója rengeteg sírós hangulatjelet kapott. Ám akadt olyan is, aki szerint igenis le kellett volna húzni az útról a tetemet, még ha nem is volt nála erre eszköz, hisz lássuk be, egy halott állat is balesetveszélyes.
Otthon hagytad a kezedet? - írta egy kommentelő.
