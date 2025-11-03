Tiszadada ékköve: a szenvedély a padláson robbant lángra

Közel, s távol sok néprajz iránt érdeklődő ismerőse Kovács Géza Tiszadada önkormányzatának művelődésszervezője. Értékes ember a szó minden értelmében, például abban, hogy amióta csak az eszét tudja gyűjti eleink tárgyi és szellemi értékeit, emlékeit. Ezek után nem meglepő, hogy a dadai Helytörténeti Tájház és Múzeum szülőatyja és - az önkormányzat megsüvegelendő közreműködésének köszönhetően - működtetője is egyszemélyben.

Tiszadada értékőrzője Kovács Géza Fotó: Galambos Béla



Tiszadada turistacsalogatója

A község legelső tájháza eklektikus tárgyi kavalkádjában a látogatót eligazodni segítő alapítónak szegeztük a kérdést: mikor lobbant lángra benne ez a gyűjtőszenvedély?

- Középiskolás koromban, 1994-ben találtam a szomszédban lakó idős bácsi padlásán egy egykrajcárost. Hát bennünket, ilyen siheder gyerekeket gyakran megkért, hogy segítsünk a kukoricát, ezt-azt lehordani, felhordani, és akkor egyszer csak egy vödörnek az alján ott dekkolt egy 1762-es Mária Terézia egykrajczáros. Velem megfordult a világ. Én onnantól kezdődően szerettem volna mindent összegyűjteni, mindent megőrizni, és egyszer múzeuma legyen. És 2003-ban az önkormányzat támogatásával ez szépen összejött. Az önkormányzat adta az épületet, én adtam a gyűjteményt, a község lakossága is hozzájárult számos tárggyal, és 2003. augusztus 24-én megnyílt a tiszadadai tájház, a helytörténeti gyűjteményt, ami aztán szépen egy közösségi színtérré kinőtte magát, és a mai napig az önkormányzat fenntartásában működik úgy, hogy én művelődésszervezőként és a kultúra mindeneseként benne dolgozom.



Magától értetődik a kérdés: milyen érdeklődésre tart számot akár messzi távolból is érkező turisták részéről ez a múltat idéző tájházi gyűjtemény?

- Nem csupán heti, hanem napi rendszerességgel vannak különböző jellegű és különböző fajtájú kulturális programjaink. Nemcsak a helyiek, hanem az idegenek is nagyon szép számmal felkeresik. Turistacsoportokat heti vagy heti többszöri lehetőséggel, illetve eshetőséggel fogadunk. Nagy örömünkre jönnek is szép számmal - lépett tovább egy hajdani, afféle szatócs bolt muzeális mákdarálóval büszkélkedő pultja mögé tárlatvezetőnk, Kovács Géza.