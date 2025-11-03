november 3., hétfő

Győző névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájház és múzeum egyben

1 órája

Tiszadada ékköve: a szenvedély a padláson robbant lángra

Címkék#néprajz#tájház#Kovács Géza#önkormányzat

Napi rendszerességgel vannak különböző jellegű és különböző fajtájú kulturális programjaik. Tiszadada tájháza, múzeuma közkedveltnek számít.

Galambos Béla
Tiszadada ékköve: a szenvedély a padláson robbant lángra

Közel, s távol sok néprajz iránt érdeklődő ismerőse Kovács Géza Tiszadada önkormányzatának művelődésszervezője. Értékes ember a szó minden értelmében, például abban, hogy amióta csak az eszét tudja gyűjti eleink tárgyi és szellemi értékeit, emlékeit. Ezek után nem meglepő, hogy a dadai Helytörténeti Tájház és Múzeum szülőatyja és - az önkormányzat megsüvegelendő közreműködésének köszönhetően - működtetője is egyszemélyben.

Tiszadada tájház múzeum
Tiszadada értékőrzője Kovács Géza Fotó: Galambos Béla


Tiszadada turistacsalogatója

 

A község legelső tájháza eklektikus tárgyi kavalkádjában a látogatót eligazodni segítő alapítónak szegeztük a kérdést: mikor lobbant lángra benne ez a gyűjtőszenvedély?
- Középiskolás koromban, 1994-ben találtam a szomszédban lakó idős bácsi padlásán egy egykrajcárost. Hát bennünket, ilyen siheder gyerekeket gyakran megkért, hogy segítsünk a kukoricát, ezt-azt lehordani, felhordani, és akkor egyszer csak egy vödörnek az alján ott dekkolt egy 1762-es Mária Terézia egykrajczáros. Velem megfordult a világ. Én onnantól kezdődően szerettem volna mindent összegyűjteni, mindent megőrizni, és egyszer múzeuma legyen. És 2003-ban az önkormányzat támogatásával ez szépen összejött. Az önkormányzat adta az épületet, én adtam a gyűjteményt, a község lakossága is hozzájárult számos tárggyal, és 2003. augusztus 24-én megnyílt a tiszadadai tájház, a helytörténeti gyűjteményt, ami aztán szépen egy közösségi színtérré kinőtte magát, és a mai napig az önkormányzat fenntartásában működik úgy, hogy én művelődésszervezőként és a kultúra mindeneseként benne dolgozom.


Magától értetődik a kérdés: milyen érdeklődésre tart számot akár messzi távolból is érkező turisták részéről ez a múltat idéző tájházi gyűjtemény?
- Nem csupán heti, hanem napi rendszerességgel vannak különböző jellegű és különböző fajtájú kulturális programjaink. Nemcsak a helyiek, hanem az idegenek is nagyon szép számmal felkeresik. Turistacsoportokat heti vagy heti többszöri lehetőséggel, illetve eshetőséggel fogadunk. Nagy örömünkre jönnek is szép számmal - lépett tovább egy hajdani, afféle szatócs bolt muzeális mákdarálóval büszkélkedő pultja mögé tárlatvezetőnk, Kovács Géza.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu