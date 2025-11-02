november 2., vasárnap

Achilles névnap

17°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

33 perce

Főhajtás a Hősök temetőjében (fotókkal, videókkal)

Címkék#tiszteletadás#Hősök temetőjében#megemlékezés

Első világháborús katonákra emlékeztek. Tiszteletadás a Hősök temetőjében: mécseseket gyújtottak.

Szon.hu

Tiszteletadás a Hősök temetőjében: november másodikán a Hősök temetőjében, az ott nyugvó közel 3 ezer első világháborús katonáért gyújtottak mécseseket, emlékezve azokra, akik életüket adták hazájukért.

Tiszteletadás a Hősök temetőjében
Tiszteletadás a Hősök temetőjében
Fotók: Sipeki Péter

Tiszteletadás a Hősök temetőjében

November másodikán a temető csendjét a mécsesek lángja és a látogatók tiszteletteljes jelenléte töltötte be. A Hősök temetője ilyenkor különleges nyugalmat áraszt, emlékeztetve mindenkit a történelem fontos pillanataira. 

Főhajtás a Hősök temetőjében

Fotók: Sipeki Péter

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu