Helyi közélet
1 órája
Főhajtás a Hősök temetőjében (fotókkal, videókkal)
Első világháborús katonákra emlékeztek. Tiszteletadás a Hősök temetőjében: mécseseket gyújtottak.
Tiszteletadás a Hősök temetőjében: november másodikán a Hősök temetőjében, az ott nyugvó közel 3 ezer első világháborús katonáért gyújtottak mécseseket, emlékezve azokra, akik életüket adták hazájukért.
Tiszteletadás a Hősök temetőjében
November másodikán a temető csendjét a mécsesek lángja és a látogatók tiszteletteljes jelenléte töltötte be. A Hősök temetője ilyenkor különleges nyugalmat áraszt, emlékeztetve mindenkit a történelem fontos pillanataira.
Fotók: Sipeki Péter
