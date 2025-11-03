A kamera is felvette, hogy milyen bűnös dolgot tettek a Bujtoson! (fotókkal)

Eddig ismeretlen okból kigyulladt a trambulin a bujtosi tónál. A nyíregyházi lánglovagok azonnal a helyszínre siettek, és egy vízsugárral eloltották a tüzet, így megakadályozták, hogy átterjedjen a láng a rekortánra. Személyi sérülés nem történt – írtuk korábban. Azóta új fejlemények vannak - nem is akármilyennek!

Trambulin: volt, nincs... Fotó: Bordás Béla

Trambulin: közel két millió forintos a kár

A katasztrófavédelem éber munkatársainak köszönhetően sikerült időben megfékezniük a lángokat. A trambulinra azóta már csak a hűlt helye és a hamu emlékeztet. Időközben kiderült, hogy szándékos gyújtogatás történt, ami merőben más megvilágításba helyezi az esetet. Mindezt a térfigyelő kamera rögzítette, úgyhogy jobban jár az illető, ha feladja magát. Ráadásul a kár közel kétmillió forint. A hajtóvadászat elkezdődött, a tettes meglehetősen szorult helyzetben van.