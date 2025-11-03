november 3., hétfő

Arcátlan tett

1 órája

A kamera is felvette, hogy milyen bűnös dolgot tettek a Bujtoson! (fotókkal)

Címkék#katasztrófavédelem#lánglovag#trambulin

Szándékos gyújtogatás történt Nyíregyházán. Trambulin kapott lángra és égett el, a kár közel két millió forint.

Szon.hu
A kamera is felvette, hogy milyen bűnös dolgot tettek a Bujtoson! (fotókkal)

Eddig ismeretlen okból kigyulladt a trambulin a bujtosi tónál. A nyíregyházi lánglovagok azonnal a helyszínre siettek, és egy vízsugárral eloltották a tüzet, így megakadályozták, hogy átterjedjen a láng a rekortánra. Személyi sérülés nem történt – írtuk korábban. Azóta új fejlemények vannak - nem is akármilyennek!

trambulin Bujtos gyújtogatás
Trambulin: volt, nincs... Fotó: Bordás Béla

Trambulin: közel két millió forintos a kár

A katasztrófavédelem éber munkatársainak köszönhetően sikerült időben megfékezniük a lángokat. A trambulinra azóta már csak a hűlt helye és a hamu emlékeztet. Időközben kiderült, hogy szándékos gyújtogatás történt, ami merőben más megvilágításba helyezi az esetet. Mindezt a térfigyelő kamera rögzítette, úgyhogy jobban jár az illető, ha feladja magát. Ráadásul a kár közel kétmillió forint. A hajtóvadászat elkezdődött, a tettes meglehetősen szorult helyzetben van.    

Kigyulladt egy trambulin Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

 

 

 

