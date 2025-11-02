Új bölcsőde Tiszabercelen

– Egy nagyon szép, modern, két csoportszobás új bölcsődével lett gazdagabb Tiszabercel. Az átadó ünnepségen többször is elhangzott, milyen nagy segítség ez a dolgozni akaró kisgyermekes szülőknek, akik biztonságban, jó helyen tudhatják a csöppségeket, míg ők a munkahelyen állnak helyt. Ezzel a fejlesztéssel Tiszabercel tovább javítja az életfeltételeket, szolgálja az itt élők kényelmét. A dicső elődökhöz méltó utódok gazdagítják, gyarapítják településüket, mely méltán érdemli ki az elismerést és a gratulációt – osztotta meg a hírt Seszták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnöke közösségi oldalán.

Ajánljuk még: