Mindenki meglepődött a benzinkutakon. Ez történt a benzin és a gázolaj árával

Változás az üzemanyagárakban. Az autósok számára fontos dátum volt: 2025. november 1-je: változtak az üzemanyagárak a hazai kutakon. A benzin ára bruttó 3, a gázolajé pedig bruttó 4 forinttal csökkent. Ez a változás rövid távon enyhítette a tankolási költségeket, főleg azok számára, akik naponta használják az autót.

Átlagárak:

95-ös benzin: 580 Ft/liter

Gázolaj: 587 Ft/liter

Az árak csökkenését a nagykereskedelmi piac ingadozásai okozták, amelyek közvetlenül befolyásolták a kutak árképzését. A novemberi csökkenés így a fogyasztók számára is azonnal érezhető volt.

Mit jelentett ez a hétköznapi autósoknak?

A kisebb, literenkénti csökkentés hosszú távon is megtakarítást jelentett, különösen azoknak, akik rendszeresen tankoltak. Egy átlagos családi autó heti két tankolásával a spórolás akár több száz forintot is elérhet így. A piaci trendek változását érdemes továbbra is figyelni, hiszen a jövőben újabb árváltozások várhatóak.

