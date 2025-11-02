Célba értek a plüssállatok, nagy örömmel fogadta őket a gyermekjóléti szolgálat

Néhány héttel ezelőtt az állatvédelmi témahéthez kapcsolódva szerveztek plüssjáték-gyűjtést a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézményének elsősei Bódi Miklósné vezetésével. A kezdeményezéshez először az alsós osztályok és osztályfőnökeik, majd a felső tagozatosok is csatlakoztak, mi több, a diákönkormányzat is bekapcsolódott. A karitatív akció híre futótűzként terjedt, szülők is felkeresték a rozsréti sulit adományaikkal.

Nagy örömmel fogadták a Váci tagiskola szívből jövő felajánlásait a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központban

Nagy meglepetéssel készül a Váci tagiskola

– Összefogott az egész iskola, így több száz plüss érkezett hozzánk. A gondosan kimosott és fertőtlenített játékokat a napokban vittük el a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központba, ahol nagy örömmel fogadták a szívből jövő felajánlásunkat. Ezzel nem ért véget a közreműködésünk, decemberben nagy meglepetéssel készülünk, ám ez egyelőre maradjon titok! – mondta el lapunknak Vitál-Ignéczi Henrietta tagintézmény-vezető, majd hozzáette:

Büszke vagyok a nebulóinkra, mert önzetlenül mondtak le régi kedvenceikről azért, hogy boldogságot adhassanak más gyermekeknek.

„Megágyaztak” a jó cselekedeteknek

Korábban a nyiregyhaza.hu is cikkezett a Váci Mihály tagintézményben útjára indult, példaértékű plüssállat-gyűjtésről. Vitál-Ignéczi Henrietta itt részletesen mesélt az állatvédelmi témahét kapcsán szárba szökkent jótékonysági kezdeményezés pedagógiai hátteréről és hasznáról. Így például arról, hogy a tematikus foglalkozásokon érzékenyítő előadásokkal, állatterápiás foglalkozásokkal és filmesítésekkel szemléltették a pedagógusok, hogyan válhat valakiből felelős állattartó, összekapcsolva mindezt az empátiára neveléssel.

„Nem csupán arra figyelünk, hogy az éppen aktuális tananyagot megtanítsuk a diákoknak, nevelési céljaink között kiemelt helyen szerepel az empátiára és tiszteletre nevelés, az, hogy a gyerekek mindennapjainak része legyen a másokon való segítés. Mindezek mellett a pedagógusok figyelmet fordítanak a hagyományápolásra és a hagyományok tiszteletére. Őrzik és gyakorolják a tirpák hagyományokat, az ünnepek alkalmával megemlékeznek szokásaikról annak érdekében, hogy a jelenben élő gyerekek ne feledkezzenek meg őseik gyökereiről” – fogalmazott a tagintézmény-vezető.