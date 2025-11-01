Jövőre újabb források érkezhetnek a településekhez a Versenyképes Járások Programnak köszönhetően!

– A Versenyképes Járások Program informális, előkészítő ülését tartottuk ma, Tiszadadán. A Tiszavasvári Járás polgármesterei példás együttműködésről tettek tanúbizonyságot, így nagyon gyorsan, akár a jövő év elején is megtörténhet a pályázati pénzek kifizetése, és elkezdődhetnek a fejlesztések. Gratulálok az eredményes, közös munkához! – számolt be közösségi oldalán a találkozóról dr. Vinnai Győző.

Fotó: dr. Vinnai Győző közöségi oldala

Mint ismert, a Versenyképes Járási Program egy olyan új területfejlesztési kezdeményezés, amely a szokásos, településalapú fejlesztésekkel szemben a térségi együttműködéseket ösztönzi, hiszen az egyes járások több település összefogásával pályázhatnak. A VJP keretében minden járás garantált éves fejlesztési forráshoz jut a helyi gazdasági növekedés és az életminőség javításának érdekében. Az országos szinten 65 milliárd forinttal rendelkező program a Területfejlesztési Alapból biztosít támogatást, induláskor legalább 250 millió forintos támogatási keretet kapnak azok a járások, amelyeknek székhelye nem megyei jogú város, míg a megyei jogú város székhelyű járások 500 millió forinttal kezdhetik meg a fejlesztések tervezését.

A program keretében térségi alapinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztésére, közszolgáltatások fejlesztésére, gazdaságfejlesztésre, valamint településfejlesztésre nyújtható be fejlesztési igény, majd az előminősítési eljárást követően annak alapján támogatási igény.

Fotó: dr. Vinnai Győző közösségi oldala

A programról az idén több cikket is írtunk, ebben az írásunkban megismerhetik, mire költhetnek a települések a pályázatok jóvoltából.

Más témákat is ajánlunk: