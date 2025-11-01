A legtöbb sofőr azt hiszi, tud vezetni – ezen a tréningen sok minden kiderülhet! (videóval)

Hírportálunkon már többször is olvashattak a vezetéstechnikai tréningek fontosságáról. E képzéseken elméleti és gyakorlati oktatás keretében bővíthetjük tudásunkat, kipróbálva olyan manővereket, melyek gyakorlására a szürke hétköznapokon nincs lehetőség. Mindezt úgymond büntetlenül tehetjük, hiszen ha hibázunk, akkor sem történhet baj. Hazánkban még mindig nem tart ott a vezetéstechnikai tréning népszerűsége, mint Nyugat-Európában, vagy éppen a skandináv államokban, de az elmúlt években nálunk is vitathatatlan az előrelépés. Míg kezdetben csak a főváros környékén volt lehetőségünk a vezetési tudásunk pallérozására, addig ma már vármegyénkben, Máriapócson, a RabócsiRingen is megtehetjük ezt – méghozzá a legkiválóbb szakemberek, instruktorok szárnyai alatt.

A rántópaddal felszerelt műgyantás pálya a vezetéstechnikai tréning fontos eleme.

Fotó: RabócsiRing

Vezetéstechnikai tréning, hogy harmóniában legyen az ember és a gép

Hoffer Zsolt, a RabócsiRing vezető instruktora korábban szerkesztőségünknek arról számolt be, a vezetéstechnikai tréningeken a sofőrök jobban megismerik a járművüket és – ami talán még fontosabb – a saját képességeiket is.

Sorba vesszük azokat a szituációkat, amik a mindennapi közlekedésben előfordulhatnak, és a sok gyakorlás szinte ösztönszerűvé teszi az egyes helyzetek megoldását

– mutatta be a gyakorlati képzés célját a vezető instruktor. Azt viszont ne felejtsük el, hogy egy veszélyes helyzet elhárítása ma már nem csupán a járművezetőn múlik. Egy tíz év körüli autóban is rengeteg vezetéstámogató berendezés van, amik segíti a járművezetőt a mindennapi biztonságos közlekedésben. Azonban ezek is csak akkor működhetnek jól, és jelenthetnek valódi segítséget, ha tisztában vagyunk a működésükkel.

Hoffer Zsolt szerint hiába akarunk mi valamit jól csinálni, ha az autó rendszerei is beavatkoznak, minket pedig váratlanul ér mindez.