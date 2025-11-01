1 órája
A legtöbb sofőr azt hiszi, tud vezetni – ezen a tréningen sok minden kiderülhet! (videóval)
Nálunk még mindig kuriózum, míg más országokban a biztonság miatt kötelező. A vezetéstechnikai tréning segíthet elkerülni a bajt.
A vízen úszás jelenségét is biztonságosan élhetjük a vezetéstechnikai tréningen
Fotó: RabócsiRing
Hírportálunkon már többször is olvashattak a vezetéstechnikai tréningek fontosságáról. E képzéseken elméleti és gyakorlati oktatás keretében bővíthetjük tudásunkat, kipróbálva olyan manővereket, melyek gyakorlására a szürke hétköznapokon nincs lehetőség. Mindezt úgymond büntetlenül tehetjük, hiszen ha hibázunk, akkor sem történhet baj. Hazánkban még mindig nem tart ott a vezetéstechnikai tréning népszerűsége, mint Nyugat-Európában, vagy éppen a skandináv államokban, de az elmúlt években nálunk is vitathatatlan az előrelépés. Míg kezdetben csak a főváros környékén volt lehetőségünk a vezetési tudásunk pallérozására, addig ma már vármegyénkben, Máriapócson, a RabócsiRingen is megtehetjük ezt – méghozzá a legkiválóbb szakemberek, instruktorok szárnyai alatt.
Vezetéstechnikai tréning, hogy harmóniában legyen az ember és a gép
Hoffer Zsolt, a RabócsiRing vezető instruktora korábban szerkesztőségünknek arról számolt be, a vezetéstechnikai tréningeken a sofőrök jobban megismerik a járművüket és – ami talán még fontosabb – a saját képességeiket is.
Sorba vesszük azokat a szituációkat, amik a mindennapi közlekedésben előfordulhatnak, és a sok gyakorlás szinte ösztönszerűvé teszi az egyes helyzetek megoldását
– mutatta be a gyakorlati képzés célját a vezető instruktor. Azt viszont ne felejtsük el, hogy egy veszélyes helyzet elhárítása ma már nem csupán a járművezetőn múlik. Egy tíz év körüli autóban is rengeteg vezetéstámogató berendezés van, amik segíti a járművezetőt a mindennapi biztonságos közlekedésben. Azonban ezek is csak akkor működhetnek jól, és jelenthetnek valódi segítséget, ha tisztában vagyunk a működésükkel.
Hoffer Zsolt szerint hiába akarunk mi valamit jól csinálni, ha az autó rendszerei is beavatkoznak, minket pedig váratlanul ér mindez.
Csúsznak és borulnak a kocsik ezen a szabolcsi helyen, mégis a sofőrök jönnek ki jól belőle – fotókkal
A sofőr döntsön, ne a szerencse!
– Éppen ezért tudnunk kell, hogy egy megcsúszásnál mit reagál az autónk, és mi az, amit nekünk kell hozzátenni ehhez a bonyolult képlethez. A mindennapokban persze ritkán fordulnak elő radikális megcsúszások, ami mégis bekövetkezik, azt a kocsi jó eséllyel megoldja. Ezt viszont egyrészt nem vehetjük készpénznek, másrészt egyetlen alkalom is elég ahhoz, hogy baj történjen. A drasztikus tapadásvesztést, a vízen felúszást azonban csak a sofőr képes megoldani. Az emberek nagyon különbözőek, egyeseknek ez szinte ösztönszerű, míg mások nagyon megijednek. Egy vezetéstechnikai centrumban mindezeket átélhetjük, kipróbálhatjuk, egy szakemberrel átbeszélhetjük. Ami ennél is fontosabb, hogy mindezt biztonságos, ellenőrzött körülmények között, kvázi „büntetlenül” tehetjük meg – hívta fel a figyelmet Hoffer Zsolt.
A vezetéstechnikai tréningek minél szélesebb körű elterjedése azért is fontos lenne, mert sajnos sok olyan veszélyes szituáció adódik a közlekedésben, melyek végkifejletét – a nem megfelelő tudás miatt – a szerencse, nem pedig sofőr határozza meg.
Rabócsi Tibor, a RabócsiRing ügyvezető tulajdonosa szerint ezen a tudás magasabb szintre emelésével lehet segíteni.
Nálunk plusz, máshol kötelező a vezetéstechnikai tréning
– Nagyon fontos, hogy a járművezetők a saját kocsijukkal hajtják végre a feladatokat, hiszen a mindennapokban azzal járják az utakat, mennek vásárolni, vagy éppen fuvarozzák a gyermeküket az iskolába. A pályán általában a vízen úszás, megcsúszás gyakori formáit szimuláljuk, mivel ez egy gyakori baleseti ok. Sokan nem ismerik a saját autójukat, pedig az az egyik legfontosabb, hogy az ember és a gép kapcsolata megfelelő legyen – emelte ki Rabócsi Tibor.
A vezetéstechnikai pályákon készült képeken, videókon gyakran látunk különleges, nagy teljesítményű luxusautókat, ám senki ne gondolja azt, hogy csak ezekkel érdemes felkeresni egy ilyen komplexumot. Egy teljesen átlagos családi autónak éppúgy helye van a tanpályákon, hiszen a mindennapi közlekedésben is javarészt ilyeneket használunk, nem pedig a már említett „nagyvadakat”. Az is beszédes, hogy egyes európai országokban nem csupán a vezetési tudás bővítéseként tekintenek a tréningre, hanem a jogosítványszerzés egyik alapköveként.
- Finnországban a járművezető-képzés sokkal szigorúbb a hazainál – az ország klimatikus viszonyait tekintve nem meglepő. Nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra, és a képzés magában foglalja a vezetéstechnikai elemeket is.
- Svédországban a jogosítvány megszerzéséhez szükséges a „Risk Two” nevű képzés is, ami egy kötelező, gyakorlati vezetéstechnikai tréninget (például rántópados gyakorlatokat) foglal magában, méghozzá a veszélyhelyzetek felismerésére és kezelésére összpontosítva.
- Ausztriában a jogosítvány megszerzése után egy úgynevezett „többlépcsős képzés” részeként kötelező vezetéstechnikai tréningen részt venni. Ezen a vészfékezés mellett kikerülési manővereket is gyakorolnak a járművezetők. Általában a jogosítvány megszerzését követő 3–9 hónapon belül kell teljesíteni a következő „lépcsőfokot”.
Aki kíváncsi, hogyan néz ki egy vezetéstechnikai tréning, az alábbi videóban ízelítőt kaphat a képzésből.
