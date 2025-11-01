november 1., szombat

Tragédia

41 perce

Egy férfit gázolt halálra a Nyíregyházáról indult vonat, már helyre állt a menetrend

Szörnyű baleset történt, elütött egy embert az InterCity. A vonatgázolás után az érintett szerelvény utasait egy következő vonatra szállították át.

Péntek este a Nyíregyházáról elindult Nyírség InterCity csak Debrecenig kölekedett egy tragédia miatt. A vonatgázolásban egy ember a helyszínen életét vesztette.

A vonatgázolás tragédiával végződött
Vonatgázolás pénteken

Ahogy beszámoltunk róla, szörnyű tragédia történt a záhonyi vonalon, gázolt a Nyíregyházáról indult InterCity, emiatt késtek a vonatok az érintett vonalon. Baleset miatt nőtt este a menetidő a záhonyi fővonalon - tájékoztatott a MÁV-Csoport péntek délután. 

Baleseti helyszínelés miatt Ebes és Debrecen között csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok, ezért az esti órákban meghosszabbodott az érintett vonatok menetideje a záhonyi fővonalon. Ugyanis a Nyíregyházáról 17:30-kor a Nyugati pályaudvarra indult Nyírség InterCity (IC 603) Debrecenben a Déli sor közelében elütött egy embert.

 A balesetben érintett vonat utasait egy következő vonatra szállították át, tűzoltók segítették a biztonságos átszállást. 

A tragédia helyszíne

Embert gázolt a vonat Debrecenben, a Nagyállomás közelében - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság péntek este. A vonaton kétszáz fő utazott. A debreceni hivatásos tűzoltók segítettek a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak.

A haon.hu megkereste az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztályát, akik közölték:

a kiérkező mentősök a helyszínen egy férfi halálának tényét állapították meg.

Közben a A MÁV-Csoport tájékoztatott, hogy a baleseti helyszínelés után helyreállt a záhonyi fővonalon a menetrend.

 

