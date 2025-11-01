Egy férfit gázolt halálra a Nyíregyházáról indult vonat, már helyre állt a menetrend

Péntek este a Nyíregyházáról elindult Nyírség InterCity csak Debrecenig kölekedett egy tragédia miatt. A vonatgázolásban egy ember a helyszínen életét vesztette.

A vonatgázolás tragédiával végződött

Fotó: Illusztráció: MW-Archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Vonatgázolás pénteken

Ahogy beszámoltunk róla, szörnyű tragédia történt a záhonyi vonalon, gázolt a Nyíregyházáról indult InterCity, emiatt késtek a vonatok az érintett vonalon. Baleset miatt nőtt este a menetidő a záhonyi fővonalon - tájékoztatott a MÁV-Csoport péntek délután.