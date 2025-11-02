november 2., vasárnap

Achilles névnap

Zöld ősz

Zöld infrastruktúra– megmutatjuk hogyan szépül a kórházi környezet Kisvárdán

Egy sikerese pályázatnak köszönhetően zöld infrastruktúrafejlesztés valósulhat meg a Szent Damján Görögkatolikus Kórház területén.

Szon.hu

– Egy évvel ezelőtt kezdődtek meg a Zöld infrastruktúra fejlesztése a Szent Damján Görögkatolikus Kórházban című projekt helyszíni munkálatai intézményünk területén. A kórházunk zöldterület fejlesztését érintő projekt munkálatai most is zajlanak, az elmúlt hónapok eredménye és a változás is igazán jól látható, folyamatosan szépülünk – írja a Szent Damján Görögkatolikus Kórház honlapján. 

Fotó: SZDGK Informatika

Őszi pillanatképeket is megosztott az intézmény arról, hogyan szépülhetett meg a környezet. Amit elvégeztek: 

  • füvesítés, parkosítás, fásítás,
  • pihenőöblök, szökőkút, zöldfal, akadálymentes gyalogos felületek,
  • tanösvényi táblák, kerti padok és asztalok a közösségi terekben,
  • esővíz összegyűjtésével működő öntözőrendszer,
  • madárbarát kert,
  • a méh-és bogárpopuláció támogatására méhlegelő és bogártanya,
  • 8 db stáció a keresztény értékrendet tükrözve, és segítve a lelki elmélyülést,
  • a beteg gyermekek kikapcsolódását szolgáló Noé bárkája tematikájú színes, modern játszótér
Fotó: SZDGK Informatika
Fotó: SZDGK Informatika

Az Interreg Magyarország-Szlovákia Program keretében európai uniós támogatással megvalósuló projektben az intézmény célja:  a környezeti helyreállítás és megújulás, ezáltal a lakosság egészségének, életminőségének és dolgozóink munkakörnyezetének javítása is egyben.

A kisvárdai kórház - feltehetően az izraelita egyház kezdeményezésére - „ispotály” jelleggel alakult a XIX. század végén, majd vármegyei közkórházzá nyilvánítva a vidéki kórházak mintájául szolgált. Sajnos azonban a két világháború időszaka visszavetette a kórház jelentősnek induló fejlődését. Ezt követően a sok áldozatvállalás, a jobbra-szebbre való törekvés, az állandó harc egy új kórház megépítéséért meghozta gyümölcsét: 1975. no­vember 4-én átadásra került a modern, 332 ágyas Kisvárdai Városi Kórház, mely a 90-es évek második felétől Felső-Szabolcsi Kórházként működött tovább. Az elmúlt évtizedek folyamatos szakmai fejlődéséhez társult 2021-ben a görögkatolikus egyház szerepvállalása, így újabb mérföldkő a kórház életében 2021. július 1-e, amikor az intézmény a görögkatolikus egyház fenntartása alá került. Azóta Szent Damján Görögkatolikus Kórház néven működik közel 600 ágyas kórházunk, és a legmodernebb technikai felszereltséggel, további fejlesztésekkel biztosítja a térség betegellátását. Célunk egy igazi betegközpontú egyházi kórház létrehozása és működtetése.

 

