Forgalomkorlátozás Nyíregyházán: karbantartási munkálatokat végeztek a szakaszon (fotók)

Tisztították a csatornát.
Szon.hu
2026. január 24. 11:32
olvasási idő 1 perc
munkálatokat végeztek

Fotó: Bordás Béla

Nyíregyháza, 2026. január 23., péntek – A Nyírségvíz Zrt. szakemberei pénteken a Garibaldi utcán végezték el a szennyvízcsatorna mosási és karbantartási munkálatait. A munkák ideje alatt forgalomkorlátozásra kellett számítani az érintett szakaszon.

1/4
