Forgalomkorlátozás Nyíregyházán: karbantartási munkálatokat végeztek a szakaszon (fotók)

2026. január 24. 11:32olvasási idő 1 perc
Forgalomkorlátozás Nyíregyházán: tisztították a csatornát a Garibaldi utcán.
Nyíregyháza, 2026. január 23., péntek – A Nyírségvíz Zrt. szakemberei pénteken a Garibaldi utcán végezték el a szennyvízcsatorna mosási és karbantartási munkálatait. A munkák ideje alatt forgalomkorlátozásra kellett számítani az érintett szakaszon.
