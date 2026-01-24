Forgalomkorlátozás Nyíregyházán: karbantartási munkálatokat végeztek a szakaszon (fotók)

Forgalomkorlátozás Nyíregyházán: tisztították a csatornát a Garibaldi utcán.

Fotó: Bordás Béla

Nyíregyháza, 2026. január 23., péntek – A Nyírségvíz Zrt. szakemberei pénteken a Garibaldi utcán végezték el a szennyvízcsatorna mosási és karbantartási munkálatait. A munkák ideje alatt forgalomkorlátozásra kellett számítani az érintett szakaszon.