Nyíregyháza
Helyi közélet
Nyíregyháza

Az orruknál fogva vezetik a nyíregyháziakat, és még élvezik is (fotók, videók)

Illatok kalandjátéka Nyíregyházán. Különleges kiállítás várja a kicsiket és nagyokat, ahol az orr vezet, a kíváncsiság irányít.
Szon.hu
2026. január 29. 10:38
2026. január 29. csütörtök 14:11
olvasási idő 3 perc
váci mihály kulturális központbanillatkaland

Játékos szimatolás Nyíregyházán! A Váci Mihály Kulturális Központban február 8-áig egy különleges interaktív kiállításon vehetnek részt a diákok és kísérőtanáraik.

SPS_1538
Illatkaland kiállítás a Váci Mihály Művelődési Központban
Fotó: Sipeki Péter

Illatkaland kiállítás 

Egy különleges élmény, ahol az orr vezet, a kíváncsiság irányít és minden illat egy új kalandot rejt. A látogatók szórakoztató, kalandos utazás során ismerik meg közelebbről az orr és az illatok izgalmas világát. A kiállítás és játék egy kalandos mesebeli utazásra invitálja a látogatókat, akik az orrukat, illatoló készségüket 16 darab játékállomáson felállított, egyedi illatokat tartalmazó illatpumpák segítségével tehetik próbára. Amellett, hogy egy mesés történeten keresztül illatokat kell felismerni, a látogatók játék közben rengeteg felfedezni való érdekességet is megtudhatnak a kiszagolt illatokról, valamint magáról az orr működéséről. Az egyedi illatpumpákon túl a kiállítást installációk és audiovizuális eszközök segítségével teszik még élvezetesebbé és befogadhatóbbá. 

A kiállítás megtekintése ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni és regisztrálni: 42/411822.

Illatok kalandjátéka - interaktív kiállítás Nyíregyházán

1/15
Illatok kalandjátéka - interaktív kiállítás Nyíregyházán

 

 

Helyi közélet

