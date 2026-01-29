Az orruknál fogva vezetik a nyíregyháziakat, és még élvezik is (fotók, videók)

Játékos szimatolás Nyíregyházán! A Váci Mihály Kulturális Központban február 8-áig egy különleges interaktív kiállításon vehetnek részt a diákok és kísérőtanáraik.

Illatkaland kiállítás a Váci Mihály Művelődési Központban

Fotó: Sipeki Péter

Egy különleges élmény, ahol az orr vezet, a kíváncsiság irányít és minden illat egy új kalandot rejt. A látogatók szórakoztató, kalandos utazás során ismerik meg közelebbről az orr és az illatok izgalmas világát. A kiállítás és játék egy kalandos mesebeli utazásra invitálja a látogatókat, akik az orrukat, illatoló készségüket 16 darab játékállomáson felállított, egyedi illatokat tartalmazó illatpumpák segítségével tehetik próbára. Amellett, hogy egy mesés történeten keresztül illatokat kell felismerni, a látogatók játék közben rengeteg felfedezni való érdekességet is megtudhatnak a kiszagolt illatokról, valamint magáról az orr működéséről. Az egyedi illatpumpákon túl a kiállítást installációk és audiovizuális eszközök segítségével teszik még élvezetesebbé és befogadhatóbbá.