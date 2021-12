A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói néptáncot is tanulhatnak. Ebben a tanévben öt csoportban, két előképző és három alapfokú osztályban rophatják a táncosjelöltek, akik közül többen szólótáncversenyeken is részt vesznek, és szép sikereket aratnak. A közelmúltban a Kalamajka csoport tagjai Szabó Péterné pedagógus vezetésével színesítették egy helyi rendezvény, a vadászmise programját is.