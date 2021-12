Első írásos említése saját nevén – Semion – egy 1271-es oklevélben maradt fenn, V. Károly király akkor ruházta fel vásártartási joggal a birtokot. Kétszáz évvel később, 1471-ben lett Semjén mezőváros, egy évre rá pedig a megye 7. legnagyobb települése. Persze, rosszabb idők is jöttek, a török időkben vagy a Rákóczi-szabadságharc idején például, mikor Semjén csaknem elnéptelenedett, alig 20 fő lakta. Kállay Ferenc földbirtokos telepített le családokat a Szilágy megyei birtokairól: románokat is – ezért emlegetik Kállósemjént olykor román faluként –, és ami ennél is érdekesebb, Lipcsei Miklósné felmenőit Csíkszereda környékéről.