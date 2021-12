– Most már joggal mondhatom, különösen a ma délutáni koncert után, hogy méltó követője édesapjának. Örömmel mutat be gyakran új műveket szólistaként, ezzel is patronálva a magyar zeneszerzőket. Ez nagyon nemes cselekedet, nekem is ez volt pályafutásom során a célom. Örülök annak, hogy a délutáni koncerten szólistaként két olyan művet játszott, amelyek nagyon régen csendültek fel hangversenyen. Talán húsz éve nem játszotta senki például Szokolayt. Most már nagy sikereket arat ezzel a művel, bemutatja modern zenei fesztiválokon, s hamarosan Berlinben is előadja.