A szívük mélyén számítottak rá a nyíregyházi fanok, hogy az Elefánt őszi turnéja érinti a várost is. Okkal reménykedtek, hiszen a zenekar két évvel a megalakulása után, 2014-ben már színpadra állt a megyeszékhelyen, és azóta is visszatérő fellépője a helyi kluboknak, sőt egyik évben az Ünnepi Könyvhét Kossuth téri közönsége is megismerhette őket. Ahogy a srácok rajongótábora gyarapodott, úgy váltak egyre szűkösebbé a szórakozóhelyek táncterei. Mostanra az összes Elefánt-buli telt házas, az együttes nemrégiben az A38 hajón adott dupla koncertet, melyekre már elővételben elkelt szinte minden jegy, de hasonló a helyzet vidéken is.