Grandpierre Attilát aligha kell bemutatni az olvasóknak, azoknak pedig pláne nem, akik az 1960-as, 70-es években voltak fiatalok, és nyomon is követték a fiatal fizikus, csillagász könnyűzenei tevékenységét. Olyan under­ground vagy éppen megtűrt zenekaroknak volt alapító tagja, mint a Vágtázó Halottkémek, a Vágtázó Csodaszarvas és a Vágtázó Életerő. Tudományos karrierje is felívelő volt, 1977-ben, huszonhat esztendős korában kandidált, 1984-ben pedig már a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. Az elsők között jelentette ki, hogy a Nap élő természetű, ahogy a világegyetem is, amelyben mozog. Természetfilozófiai műveket az ezredfordulót követően kezdett írni, 2006-tól pedig – édesapja nyomdokain haladva – egyre inkább a Kárpát-medence és az eurázsiai síkság népeinek az őstörténete felé fordult.