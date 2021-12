– Mindig jóleső érzés az elismerés. Akkor is kellemes, ha csak számszerűsítve értékelnek – mondjuk öt csillaggal a Molyon –, mert már ebből is kiderül, ha valakinek tetszik a munkád. És persze az is jó, ha ehhez hozzáfűznek néhány gondolatot, egyértelműsítve, hogy mivel szereztél élményt.