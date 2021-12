Míg a kortársak pihennek, sétálnak, könyvet olvasnak, a Pro Musica Leánykar tagjai most a téli szünetben is próbára járnak. Természetesen oka van annak, hogy miért gyakorol ezekben a napokban is a kórus tagjaival a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolában Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy: az óév végén és az új esztendő elején is budapesti fellépés vár a fiatalokra. Szeptember 30-án a Művészetek Palotájában varázsolhatja el a nyíregyházi kórus énekével a közönséget, a kórustagok a Muzsikás együttessel szerepelnek. Budapest január 2-án is visszavárja a nyíregyházi együttest, akkor a Várkertbazárban adnak hangversenyt a fiatalok, akkor Bartók Béla egynemű kórusműveit mutatják be.