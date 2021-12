Karácsony előtt lapunk hasábjain is megemlékeztünk a nyíregyházi születésű Váci Mihály születésének 97. évfordulójáról. A Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas költő, műfordító nevét viselő és emlékét ápoló kulturális egyesület alapító elnöke, Stick Gyula a napokban egy rendkívüli fotóval és egy kedves történettel lepte meg szerkesztőségünket.



– A szomszédommal beszélgettem nemrégiben, és szóba került többek között Váci Mihály is. Olgika – teljes nevén Szentpéteri Bertalanné Szikszay Olga – szeme hirtelen felcsillant, és türelemre intve faképnél hagyott. Néhány perc múlva egy fényképpel tért vissza, s a fotón legnagyobb meglepetésemre Váci Mihály édesanyja, Zsuzsika néni látható, betegágyán, mellette pedig egy csinos, fiatal lány ül, s mikrofont tart elé. A leány pedig nem más, mint Olgika, a szomszédom, aki 1974-ben, a Kölcsey-gimnázium diákjaiként látogatta meg az országosan ismert költő édesanyját és készített vele riportot a KISZ megbízásából. Ahogy a felvétel is bizonyítja, Zsuzsika néni még betegen is fogadta a harmadik évfolyamos lányt – tolta elém a képet az egyesület elnöke, aki azt is elárulta, miről beszélgetett a diáklány és az idős, gyengélkedő asszony.



Nagy hatással volt rá



– Ahogy Olgika elmesélte, Zsuzsika néni többször is elmondta, mekkora fájdalom, hogy még megérte imádott gyermeke, Miska halálát, aki nagyon fiatalon, mindössze negyvenöt esztendősen hunyt el az otthonától és szeretteitől távol Hanoiban. Büszke volt arra, hogy fia országosan elismert, az irodalmi életben meghatározó személyiséggé vált, ahogy arra is, hogy mindig óvta, vigyázta édesanyját törékeny egészsége miatt. Olyannyira, hogy amikor Vácit a fővárosba szólította a munkája, megkért egy helyi orvost, hogy kiemelten figyeljen oda Zsuzsika nénire, ha teheti, látogassa rendszeresen. A doktor eleget tett a kérésnek, állandó vendég volt a Bartók Béla utcai házban, az asszony gyógyszereit is ő váltotta ki. A család és az orvos közötti szoros kapcsolat a költő halála után is megmaradt.



– A közel ötven évvel ezelőtti riport során Olgika meghallgathatta a Váci Mihályról szóló legemlékezetesebb gyermek- és ifjúkori történeteket. Természetesen nagy hatással volt rá a beszélgetés, még ennyi idő elteltével is kissé elérzékenyülve mesélt a nem mindennapi találkozásról – árulta el Stick Gyula.



Emlékeket gyűjt



A szervezet alapítója azt kéri, hogy akinek van bármilyen Váci Mihályhoz köthető – akár tárgyi vagy írott – emléke, vegye fel vele a kapcsolatot és ossza meg azt a költő munkásságát és emlékét őrző egyesületen keresztül a nagyközönséggel.