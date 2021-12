December 10., péntek



22 óra: Bad Santa Party

A nyíregyházi Mamma Miában is elérkezett a számadás éjszakája. Kiderül, jó kisfiúk és kislányok voltatok-e az idén.

Akik a titkokra fényt derítenek: a Bad Santa, Lmen Prala és gyönyörű krampusza, Regán Lili. Az este rezidenseként Fenyvesi és Tekk pörköl oda, az emeleten pedig Sögö pakolja a legforróbb funky, latin, hiphop és R’n’B lemezeket. A buli tizenhat pluszos.



22 óra: Mikulás in da house

A nagykállói Rúzs Bárba visszatért az élet, péntek este mikulásbulival várják a környékbeli fiatalokat. A sztárvendég G.w.M, az ütemet Mr. Aradványi diktálja.

G.w.M (Varga Márk, művészneve a korábbi Gino West Marky becenevéből származik, de rajongói csak King Kongnak hívják) 2013-ban robbant be a köztudatba, miután Széki Attila Curtis felfedezte. Ezután készült el az Én kérek elnézést című dal, amiben mentora is szerepel. Hazánk egyik legismertebb előadóművésze, dalaival és közreműködéseivel tízmilliókat mozgat meg. A rapper 2020-ban alapította meg saját produkciós kiadóját az unokaöccsével, Ginokával. Számos sláger kötődik a nevéhez, dolgozott már többek között Dér Henivel, Burai Krisztiánnal, Opitz Barbival, KKevinnel és Rubayval.



December 11., szombat



21 óra: Zenés gasztronómiai kalandozás

Egy finom vacsora, egy pohár zamatos bor és a hangulathoz illő zene – kell ennél jobb program szombat estére?

A nyíregyházi Chloé New Yorkban zenés gasztronómiai kalandozásra hív, a ritmusokat és dallamokat az LK Beat szolgáltatja. Az együttes 2013. december óta áll színpadra a jelenlegi felállásban. Zenei palettájuk igen széles, otthonosan mozognak a popban és a rockban, legyen szó örökzöld vagy friss slágerekről, diszkóról vagy operettről, a közönség mindig azt kapja, amire vágyik.



21 óra: Akusztikus koncert a 2-es Pubban

A nyírbátori szórakozóhelyen aZorka adja az év utolsó koncertjét.

Az alternatív pop melankolikus, otthonos világába repít magával aZor­ka akusztikus estje. A szólóprojekt szerzője Lackfi Dorottya, aki korábban versmegzenésítésekkel, irodalmi eseményeken lépett fel az ország több pontján. Szombaton a már megjelent és a még sosem hallott dalait adja elő Iványi Máté (Fiúk zenekar) gitárkíséretében a 2-es Pubban.



21 óra: Két dinamikus duó egy estén

A vajai Anna Pubban a legnépszerűbb mulatós formációk húzzák a talpalávalót szombat éjjel. Érkezik a Bittó Duó és a Gáti Tesók. Elő a táncoscipőkkel, erről a buliról még sokáig fognak beszélni!



21.30: Mamacita

Az ország legforróbb bulijával pörköl oda szombaton a nyírlugosi Royal Pub.

A Rock The City elhozza a Mamacitát, s vele egy hamisítatlan latin estét. Ez a tűz mindent felperzsel!



22 óra: Winter Attack



Közeleg a tél, s vele egy olyan fúziós visszatérő buli, amit még kevesen láttak.

Hosszú idő után újra megnyitja kapuit a tiszateleki Club Pegazus, és rendesen megadják a módját a rebootnak. A színpadon Bricklake és Rostás Szabika vezeti a támadást, majd az est rezidense, DJ Petrényi áll a sereg élére, míg a Pegi Vigadóban Ignácz Márkó mulattat.



22 óra: Latin Disco Party

Magyarország első számú modern latin partija ismét Nyíregyházára érkezik. A helyszín új, ezúttal a Club Hollywood ad otthont a bulinak.

A két latino DJ a régi, El Dezi és Széles Amigó tüzeli fel a bulizókat a legdögösebb latin zenékkel. Ne hűtsd le magad, irány a tánctér!



22 óra: Ho-ho-hó!

A Mamma Miában szombaton Santa Claus Partyt tartanak a húsz éven felülieknek. Vajon a télapó is betoppan a buliba? Többek között ez is kiderül. A zenéről a retro teremben DJ Geczo, az emeleten Mr. Aradványi gondoskodik.



Bár lassan magunk mögött hagyjuk az évet, még van néhány buli, ahová érdemes benézni. Koncertek, a legnépszerűbb hazai előadók és lemezlovasok gondoskodnak arról, hogy ezen a hétvégén se unatkozzunk otthon a négy fal között. Ízelítőül: ma este Lmen Prala rúgja ki a Mamma Mia oldalát.