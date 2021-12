Hangszerek használatba adása, szakmai kurzusok megtartása, hangversenyek rendezése, felvidéki és erdélyi kirándulások szervezése, versenyekre nevezési díjak befizetése, oktatófilm készítése.

Dióhéjban így lehetne összefoglalni azt a gazdag és sokrétű munkásságot, amit a nyíregyházi székhellyel működő Zeneoktatásért Közhasznú Alapítvány végzett a diákok képzése, szakmai fejlődése érdekében az elmúlt több mint két évtizedben.





Szakmai tapasztalat Erdélyben



A létrehozásakor az alapítvány azt tűzte ki célul, hogy minden lehetséges eszközzel támogatja a zenét tanuló fiatalok sokoldalú fejlődését.

Ennek érdekében például neves szakembereket hívtak meg előadóknak Nyíregyházára mind a klasszikus zenét, mind a népzenét tanuló fiatalok számára: Zempléni Szabolcs kürtművészt, Paulikovics Pál gitárművészt, Móré Irén fuvolaművészt, Dezsőné Kádár Erzsébet népdalénekest (Magyarszovát), Pali Marci prímást (Szék), Dsupin Pál tárogatóművészt.

– A Csoóri Sándor Alap támogatásával az alapítvány szervezett szakmai utakat népzenész fiataloknak Felvidékre és Erdélybe is. A fiatalok feledhetetlen élményekkel és szakmai tapasztalatokkal lettek gazdagabbak például a Csúcsa–Sztána–Szék–Boncida–Válaszút településeket érintő körúton is. Szakmai kurzusok megtartásával neves szakemberek előtt mutathatták be tudásukat a klasszikus hangszeres növendékek, akik sok jó tanácsot kaptak a fejlődésük érdekében a művészelőadóktól – tájékoztatta szerkesztőségünket Nadzon Gusztáv, az alapítvány kuratóriumának egyik tagja.





A sorozat első filmje



A 2020 tavaszán kirobbant koronavírus-járvány az alapítvány működését is visszavetette, hiszen nem lehetett személyes találkozókat szervezni, így elmaradtak a kurzusok, a szakmai továbbképzések.

A járvány idején online formában folytatták az alapfokon tanuló diákok népzenei képzését az alapítvány által megbízott zenei szakemberek, ugyanakkor a Zeneoktatásért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma kereste a lehetőségeket, hogyan tudná a pandémia idején is segíteni újabb és újabb ismeretekkel a fiatalokat. Ekkor született meg egy oktatófilm sorozatának a gondolata. A gondolatot tett követte, s elkészült az első film Hepehupás, vén Szilágyban címmel. A Partiumban és Erdélyben található Szilágyság gazdag néprajzi hagyományokkal rendelkezik, s az ősi értékeket mind a mai napig őrzik nemzedékről nemzedékre az ott élők. A He­pehupás, vén Szilágyban című ismeretterjesztő filmben a Szilágyság történetét, táncát, zenéjét és viseletét Nyíregyházán tanító művésztanárok mutatják be.





Ingyenes népzenei képzés



– Az új tanévben a Csoóri Sándor Alap támogatásával az alapítványunk számára újabb lehetőség nyílt a népzene iránt érdeklődő kicsik és nagyok tanórán kívüli ingyenes képzésére. A Nyír-Népzenetanoda foglalkozásaira jelentkezett gyermekek és felnőttek pengetős (citera, koboz) és vonós (hegedű, brácsa, nagybőgő, kiegészülve harmonikával) népi hangszereken ismerkedhetnek meg a népzenével, a népzene paraszti kultúrában betöltött szerepével.

– Akik az alapozó foglalkozásokon kedvet kapnak ahhoz, hogy jobban elmélyüljenek a népzene rejtelmeiben, azok egyéni foglalkozások keretében is folytathatják a tanulmányaikat a Nyír-Népzenetanodában. Nagyon várjuk a vírusjárvány enyhülését, hogy ismét minél szélesebb körben és többféle módon segíthessük a zenélni szeretőket – tette hozzá befejezésül Nadzon Gusztáv.

Borítókép: Nyíregyházán dolgozó művésztanárok közreműködésével készült el a film | Fotó: alapítvány