Ahogy azt az elmúlt években már megszokhattuk, az Öröm a Zene programhoz csatlakozva a Hangszeresek Országos Szövetségével (Hanosz) és az NKA Hangfoglaló Programmal karöltve amatőr zenei tehetségkutató versenyt hirdet a nyíregyházi Club Hol­lywood. A megmérettetésre hangszeres zenét játszó előadók, együttesek jelentkezését várják.





Csak saját szerzeményekkel



Az indulásnak több feltétele is van, az egyik, hogy csak saját szerzeményekkel vehetnek részt a tehetségkutatón a versenyzők. A dalok közül legalább egynek magyarul kell elhangoznia, az angol nyelvű dalszövegeket magyarul is csatolni kell a zsűri számára. Nincsenek stílusirányzatokat célzó megkötések, kizárólag az, hogy a produkció hangszeres legyen.

Emellett az előadók, zenekarok nem rendelkezhetnek kiadók által kereskedelmi forgalomba hozott hanghordozóval, ám a saját kiadás és a megjelenés a helyi médiumokban nem kizáró ok. Minden nevezőtől egy maximum 10–15 perces WAV- vagy MP3-formátumú demófelvételt kérnek. Nevezési díj nincs, a határidő 2022. január 10-e, jelentkezési lapot a [email protected] e-mail-címen igényelhetnek, s ide is kell kitöltve visszaküldeni.





Értékes nyeremények



A négytagú zsűri a következő szempontok szerint értékeli az előadók, formációk produkcióját: hangszeres tudás; szöveg, mondanivaló; egyediség, eredetiség és színpadi összkép. A versenyzők maximum ötven pontot kaphatnak. A tehetségkutatóra az ország bármely részéről lehet jelentkezni – ha sok a nevező, a zsűri dönthet úgy, hogy előválogatót tart.

A zenei bemutató időpontja 2022. január 15-e, szombat, helyszíne a nyíregyházi Club Hollywood. A műsorok egyenként legfeljebb húszpercesek lehetnek beállással együtt.

Természetesen nincsen megmérettetés díjak nélkül: a legjobbak felléphetnek a nyíregyházi szórakozóhelyen, a Hangfoglaló 2,5 millió forint értékben nyújt egyedi támogatást, illetve a győztes indulási jogot szerez az Öröm a Zene 2022-es döntőjébe, ahol a fődíj egy egymillió forintos hangszer- és hangtechnikai eszközbeszerzési támogatás a Hanosz tagjainak kínálatából.



