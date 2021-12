A Bocskai és a Kálmán utca sarkán található szolgáltatóházban szombaton délután a Móricz Zsigmond Színházban most is műsoron lévő Idétlen időkig című musical főszereplőjét, Gulácsi Tamást faggathatták az érdeklődők. A rendszeresen színházba járók szószólója Ványi Szilvia volt, akiről kiderült, alig van olyan darab, amit ne látott volna többször is. A békéscsabai születésű Gulácsi Tamás elárult: hét évvel ezelőtt a színház akkori igazgatója, Tasnádi Csaba hívta, aki nagyon kedvelte a Kaposváron végzett színinövendékeket. Sok osztálytársa (köztük Tamás legjobb barátja, Rák Zoltán) már itt volt szerződésben. Kezdésként megkapta az Oz, a nagy varázsló címszerepét és a Tűzoltó leszel s katona! című darabban is játszott. Azóta rengeteg (fő)szerep van már mögötte, az Idétlen időkig főhőseként (Phil Connors) fergeteges alakítást nyújt, ez számára igazi jutalomjáték.