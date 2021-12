A nyáron átadott Selfie Museum and Specialty Café (amely a Bocskai és a Kálmán utca sarkán található) különleges programnak ad helyet december 18-án, szombaton 15 órától.



A Móricz Zsigmond Színház megyei Prima különdíjas színésze, Gulácsi Tamás lesz a közönségtalálkozó vendége. Nemcsak kérdezni lehet a napokban bemutatott Idétlen időkig musical főszereplőjétől, hanem stílszerűen szelfizhetnek is vele az érdeklődők.



– Gulácsi Tamás jutalomjátéka az a zenés darab, ami mindegyik korosztálynak ajánlható. Ráadásul egy olyan közvetlen személyiségről van szó, aki szívesen mesél a pályafutásáról, az érzéseiről, az ünnepvárás hangulatáról. Ezért is esett rá a választásunk – említette Ember Edit, a Selfie Museum and Specialty Café PR-menedzsere.

Az idén felújított Bocskai-Kálmán Szolgáltatóházban kialakított új turisztikai attrakció rugalmasan alkalmazkodik a karácsonyi ünnepkörhöz, ilyen jellegű szelfiket is lehet ott készíteni.