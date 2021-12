– Az ősgesztából kiviláglik, hogy Árpád idejéig a magyarság a világtörténelem főszereplője volt, a legvitézebb nemzet, amelyet minden más nép a legmagasabb fokon becsült. A regöseik magas rangú, megbecsült tagjai, államférfiak, akik magas szintű csillagászati ismeretekkel rendelkeztek. Királyi nevük világszó, amiből a regnum, a régens, a regálé, régia kifejezés is keletkezett. Az ősgeszta első mondata is így szól: „...a regösök és a krónikások így írták meg...”, és ez a többi bekezdésben is visszaköszön. Lám, a magyarok mégiscsak tudtak írni, az ősi történész szakma jeles képviselőiről mégis oly keveset tudunk. Később nyilván a nevüket se engedték leírni, a krónikákban sem. Anonymus is csak úgy meri említeni őket – egy mainál sokkal magyarabb világban –, hogy kijelenti: nem „a nép hamis meséire és a regösök csacsogó énekeire” szeretne támaszkodni gesztája megírásakor. Nehezen elképzelhető, hogy éppen e nép ne lett volna tisztában saját eredetével. Édesapám felismerte, és a Történelem központi titkai című könyvében leírta, hogy a törés valamikor 972-ben következhetett be, amikor tisztázatlan körülmények között – hiszen nem ő lett volna a várományos – Géza került a trónra. Az első ténykedéseinek az egyike volt, hogy Ottó német-római császárnak felajánlotta: szeretné az ő vallását felvenni, majd elvett egy német uralkodócsaládból származó lányt. Innentől megszűnt a képviselők visszahívhatósága, ezután már nem a nemzetgyűlés hozta a döntéseket, amelyen kötelező volt részt venni.