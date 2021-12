Két furgonnal összesen egytonnányi tartós élelmiszert, ruhaneműket és játékokat vitt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória” Egyesített Szociális Intézmény mándoki ápoló-gondozó otthonába dr. Kiss Csaba háziorvos, akihez társult a 4 for Dance táncos csapata és Simon Emese, a Fókusz Mentő- és Segítőkutyás Egyesület képviselője négylábú társával, Zorával.



Gőzerővel készülnek



– Köszönjük szépen, jól vagyunk – mondja Illés Dániel a pakolás szünetében. – Töretlen lendülettel készülünk a tavaszra. Sokat gyakorolunk, egy teljes műsort láthatnak majd a nézők.



Dani elárulja, náluk teljes a demokrácia, minden apró lépést megszavaztatnak a teljes társulattal.



– Először a zenét rakjuk össze. Ez nagyjából úgy történik, hogy megcsinálunk egy kilencperces verziót, azt nyüstölésig hallgatjuk, majd elkezdünk belőle lefarigcsálni, hogy a végén meglegyen az a három és fél perc, amit a nézők még nem sokallnak. Ezt követi a koreográfia. Itt szabad a vásár, mindenki hozhatja a saját ötletét. Olyan nincs, hogy valamit rögtön elvetünk, hanem minden verziót szépen betanulunk, aztán megszavaztatjuk. Amelyik változat elnyeri a bizalmat, az kerül a színpadra. Olyan is előfordult már, hogy hárman szavaztunk egy mozdulatsorra, egyvalamelyikünk pedig ellene. Ezért színpadon is kipróbáltuk és rájöttünk, a negyedik barátunknak lett igaza, ez ott tényleg nem működik. Fel is raktuk szépen a polcra, a hozzá tartozó ruhát meg a szekrénybe. A cél az, hogy a nézők legyenek elégedettek a végeredménnyel, számunkra mindig ez a legfontosabb.



Újra a családdal



A pandémia a táncos csapatot sem kímélte meg.



– Az igaz, hogy a fellépéseinket elvesztettük, de visszakaptuk magunkat és a családunkat. Végre bepótolhattunk valamit abból az időből, amit a fellépésekkel az utóbbi években elvettünk tőlük – teszi hozzá Illés Dániel.



Gál Sándortól, Enyedi Pétertől és Bárány Kristóftól megtudtuk, az idén már csak egy fellépése lesz a csapatnak, de jövőre újra színpadra állnak.



A hazai felkérések mellett Marokkóba és Albániába is elutazik a kvartett, így új lendületet kap a csapat.



– Emellett folyamatosan dolgozunk a művészeti iskolánkban, ahol több mint ezer gyereknek tanítunk társas- és néptáncot – mondja Bárány Kristóf. – Fontosnak érezzük, hogy minél több fiatalnak továbbadjuk mindazt, amit mi kaptunk a népi kultúrától. Szeretnénk minél több helyre eljutni és az a tervünk, hogy ide, Mándokra is elhozzuk a műsorunkat. Jó lenne, ha azon a fellépésen ott lennének az intézet gyerekei is a nézőtéren.