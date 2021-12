Jelenleg téli szünetre vonult a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, csak január 3-án nyitnak újra. Addig is készítettünk egy kis számvetést az intézmény mögöttünk hagyott évéről Tomasovszki Anita igazgatóval.



Népszerű hangoskönyvek



– Lassan két éve kezdődött a pandémia, ami a mi munkánkat is befolyásolta – mondta Tomasovszki Anita. – Az olvasóink és a dolgozóink biztonságát tartottuk szem előtt akkor, amikor bevezettük az új szolgáltatásunkat. Ennek alapján a kölcsönzők telefonon, elektronikusan adhatták le rendeléseiket, mi összekészítettük a dokumentumokat és egy előre egyeztetett időpontban átadtuk. Ez nagyon hamar népszerűvé vált, 1115 olvasó 5285 könyvet kölcsönzött az első szakaszban ebben a formában. Annyira hozzászoktak néhányan a szolgáltatáshoz, hogy a májusi nyitásunk óta is többen választják ezt a kölcsönzési formát. Az elmúlt hat hónapban 826-an összesen 1722 kötetet vettek át a könyvtárunkban. Tovább fejlesztettük a rendszerünket, felhasználóbarátabbá tettük, hogy minden olvasónk könnyen el tudjon minket érni. Folyamatosan várjuk a visszajelzéseket is, hiszen számunkra egyáltalán nem mindegy, mennyire elégedettek velünk azok, akik beiratkoznak hozzánk.



– Lehetőségeinkhez mérten folyamatosan bővítjük a hangoskönyvtárunkat. Van olyan olvasónk, aki már az összes hangoskönyvet kikölcsönözte. Ez elsősorban azoknak jó, akik utazás, vezetés vagy akár főzés közben is szeretnének művelődni. Korábban volt olyan olvasónk, akinek a könyvtárba vittünk hangoskönyvet. Jelenleg 829 ilyen „kötetünk” van, de igyekszünk folyamatosan minél többet beszerezni.



Megnyerni a fiatalokat



A megyei könyvtárnak 230 ezer kölcsönözhető dokumentuma, folyóirata, e-bookja, CD-je és DVD-je van. Az adatokból az látszik, a járvány sem vetette vissza jelentősen az olvasási kedvet.



– Két évvel ezelőtt 255 ezer dokumentumot kölcsönöztek az olvasóink, ez a szám tavaly 234 ezer volt – emelte ki a könyvtár igazgatója. – Az idei esztendőről még nincsenek végleges adataink, de a nagyságrend hasonló. Természetesen szeretnénk, ha ez a szám növekedne. A már meglévő tagjainkat is fontos megtartani, de jó lenne, ha még több fiatalt tudnánk bevonzani. Programok sorozatával próbáljuk velük megszerettetni a könyvtárat, az olvasást. Nagyon népszerű volt az ittalvós halloweenpartink, figyelmet fordítunk a Poket-közösség fejlesztésére. Ugyancsak a fiataloknak hoztuk létre a kultúrkuckót, megismerkedhetnek nálunk a 3D-s nyomtatók, a green boxok működésével. Látjuk azt is, hogy hétköznap délutánonként sok diák az olvasótermünkben tanul, készíti el a házi feladatát.



Várják a gyerekeket



Ősszel nagy átalakítás kezdődött a gyerekkönyvtárban.



– A munkákkal már nagyjából elkészültünk, de a gyerekkönyvtár várhatóan csak január közepén nyit újra, hiszen a termet még újból be kell rendeznünk és vissza kell pakolni közel 40 ezer kötetet, dokumentumot, de utána ismét várjuk szeretettel a kicsiket a könyvtárban – mondta Tomasovszki Anita.



A gyerekolvasók kedvencei



A gyermekek számára is vannak olyan írók, akiket valamiért a többi alkotónál közelebb éreznek magukhoz. A megyei könyvtár kimutatásai szerint zömmel magyar szerzők alkotásait kölcsönözték ki ebben az évben a fiatalabbak. A kedvencek 2021-ben: Rick Riordan, Jeff Kinney, Marék Veronika, Nyulász Péter, M. Kácsor Zoltán, Harcos Bálint, Leiner Laura, Bartos Erika, Anthony Horowitz, Berg Judit, Bosnyák Viktória, Pásztohy Panka. Dániel András, Lackfi János, Csukás István.



Az alábbi könyveket kölcsönözték az idén leginkább az olvasók



Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek

Antonio Iturbe: Az auschwitzi könyvtáros

Anne Jacobs: A villa, A villa lányai, A villa öröksége

Szabó Győző: Toxikoma

Náray Tamás: Zarah-trilógia, Volt egyszer egy varrodám

Edith Eva Eger: A döntés, Az ajándék

Fábián Janka: A könyváruslány, Julie könyvkuckója

Lucinda Riley: Hét nővér

Ruth Kelly: Szőlőskert Provence-ban

Bauer Barbara: Az aranyműves fia

Jojo Moyes: Áradó fény

Diane Chamberlain: Egyetlen nővérem

Kiera Cass: A párválasztó-sorozat