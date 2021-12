Milliók rajongtak és rajonganak még ma is az Omega együttesért, ezért nehéz elfogadni, hogy immár a zenekar három fantasztikus egyénisége is eltávozott közülünk. Most Kóbor János énekest gyászolja a nemzet. Csernák Tibor bárzongoristát, a Polip zenekarvezetőjét arról kérdeztük, hogyan emlékezik a legendás előadóra.

Különleges atmoszféra

– Szoros, személyes kapcsolatom nem igazán volt az együttessel, egyedül Benkő Lászlóval tudtam egyszer-kétszer szót váltani, lévén hogy magam is billentyűs hangszeren játszom. Ugyanakkor volt szerencsém meghallgatni az együttest néhány fővárosi és nyíregyházi koncertjén, és az első lemezeim között féltett kincsnek számított egy-egy Omega-album. De ettől is tovább megyek: az ős O­mega ténykedését ugyancsak figyelemmel kísértem, amikor még Presser Gábor „csápolta” közöttük a billentyűt, Benkő László pedig fuvolázott és énekelt. Amikor Presser kivált az ős együttesből, akkor álltak át, illetve találtak rá a névjegyükké váló futurisztikus rockzenére. Nem állítom, hogy az egyik legnagyobb rajongójuk lettem volna, de mindig kilátogattam a nyíregyházi Ifiparkba, ha ott koncerteztek.

– Példát mutattak abban is, hogy a szórakoztatás több mint zenélés, annak része a színpadi megjelenés, a látvány és az egyéb körítések – fűzte hozzá Csernák Tibor. – Gondosan megterveztették a lemezborítóikat, olyan kosztümöt vettek fel, ami csak jóval később jött divatba. Kitaláltak egy futurisztikus színpadképet, egy álomvilágot, ami az akkori társadalmi berendezkedésben menekülést jelentett az embereknek a valóságból. Ebbe illeszkedett bele remekül Kóbor János különleges alkata, a lobogó hajával és köpönyegével, kétségtelenül nagy showman volt. De valljuk be, nem véletlenül emlékeztetett Mick Jaggerre, nyilvánvalóan minden magyar zenekar igyekezett sikeres nyugati minták alapján kitalálni önmagát. Az LGT után ők vitték a legtöbbre, gondoljunk csak a külföldi fellépéseikre és korongjaikra, a fantasztikus megjelenésre, amivel mindig elvitték a show-t.

Dallal emlékeztek

A kisvárdai zenészpáros, Nagy Szilárd és Ragány Misa alig néhány hete készített egy Omega-feldolgozást a legendás együttes három dalából. A produkció eredetileg a zenekar alapító tagja, Benkő László halálának egyéves évfordulójára készült, azonban Kóbor János halálával újabb szomorú aktualitást nyert.

– A szüleinknek köszönhetően már gyermekkorunktól hallgattunk Omegát, amely egyike volt azoknak az ikonikus zenekaroknak, amelyek nagy hatással voltak ránk – mondta el lapunknak Nagy Szilárd. – Az élet úgy hozta, hogy találkoztunk az Omega menedzserével, Trunkos Andrással, akinek nagyon tetszettek a korábbi munkáink, és ő kért fel minket, hogy Benkő László emlékére készítsünk egy feldolgozást. Egy Medley-produkciót rögzítettünk, amelyben az Ezüst eső, a Gyöngyhajú lány és a Fekete pillangó kapott helyet.

Igazi jelenség

– Amikor elkezdtünk dolgozni, még úgy volt, hogy Kóbor János a klipünkben is szerepelni fog – emlékezett vissza Szilárd. – Trunkos András kérte meg rá, ő pedig igent mondott, mert úgy gondolta, hogy a klip méltó emléket állít a régi barátjának. Elkészült a hangszerelés, kiválasztottuk a forgatási helyszínt, összegyűjtöttük az ötleteinket – már csak annyi volt hátra, hogy telefonáljunk egyet: „gyere Mecky, indulhatunk a forgatásra”. Sajnos azonban akkor már kórházban volt. Nagyon gyorsan történt minden, egyik pillanatról a másikra következett be a szörnyűség.

– Az Omega nemcsak kifejezetten a slágerei miatt lett sokak kedvence, hanem az életérzés révén is, amit átadtak a közönségnek – emelte ki a zenész. – Magával ragadó volt a jellegzetes mozgás, a felszabadultság és lazaság, amit Kóbor Jánostól láthattunk a színpadon. Egy igazi jelenség volt, aki miatt sokan beleszerettek az Omega dalaiba.