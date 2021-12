Megjelent a Szabolcs-szatmár-beregi Szemle idei harmadik száma, a kiadványt online, a megyei könyvtár YouTube-csatornáján mutatták be.

– A legfrissebb kiadvány irodalom rovata Németh Lászlóval foglalkozik. Cs. Varga István professzor Németh László-életművázlatát azoknak ajánlom, akiknek az író az elmúlt években, évtizedekben sokat jelentett. A cikk kiválóan összefoglalja ennek a hatalmas gondolkodónak, szerzőnek az életútját – árulta el dr. Karádi Zsolt főiskolai tanár. A Szemle főszerkesztője hozzátette: nem kevésbé izgalmas Bakó Endre irodalomtörténész Németh László és Szabó Lőrinc baráti kapcsolatáról írott anyaga.

Megemlékezések, nekrológok

– Szabó G. Ferenc főiskolai tanár Csorba Sándor Kölcsey-kutatásaival foglalkozó írását ajánlom, ahogy Bakajsza András a szatmári Nagygécről származó Kis Ferenc költőről és Várkonyi Anikóról írt rendkívül érdekes cikkét is. Megemlékezünk a Móricz Zsigmond Színház önálló társulata fennállásának negyvenedik évfordulójáról, de a szépirodalmi rovatunkon túl hadd ajánljam Szepessy Béla grafikusművész nekrológját a Nyíregyházi Egyetem kiváló rajztanáráról, Horváth János festőművészről, valamint Bugya István a március 15-én elhunyt Dinnyés József zeneszerzőről, énekes költőről írt cikkét.

Dr. Karádi Zsolt kiemelte továbbá Lóki József professzor Téglás természetföldrajzi képe című tanulmányát, és Marik Sándor dr. Bíró Borbála mikrobiológussal készített interjúját. A történelem rovat szerzői személyesen adtak ízelítőt a Szemlében megjelent anyagukból. A nyíregyházi Kállay-ház történetéről szóló tanulmányáról dr. Holmár Zoltán történész elmondta: a Kállay Gyűjteménynek otthont adó épületet sokáig titkok övezték. Hosszú ideig nem volt pontos adat többek között arról sem, hogy mikor épült, ám kutatásai során egyebek mellett választ kapott erre a kérdésre is.

– Korábban dr. Margócsy József tanulmányára hagyatkoztam, ő írt először – érintőlegesen – az épületről, de a szakirodalomban ez az első, átfogó tanulmány a ház történetéről – tette hozzá a történész.

Sipos László műemlékvédő, műemlékfotós a máriapócsi Szeplőtelen fogantatás-templomról írt tanulmányt. Kifejtette: a középkori kistemplom – a gondos és szakszerű felújításért – az idén megkapta a Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsa, az ICOMOS díját.

– Ez lehetőséget adott arra, hogy bemutassam a szakrális építményt, hiszen ha Máriapócsról van szó, mindenki a nemzeti kegyhelyre gondol, azt viszont kevesen tudják, hogy a településen van egy unikális, falképtöredékeket tartalmazó templom is.