Szeretnénk köszönetet mondani a kör vezetőinek, Hradeczky Tamásné Liának és Fekete Istvánné Klárikának a több éve tartó töretlen együttműködésért, valamint a kör tagjainak, akik – idézve az elhangzottakat –, amikor hozzánk jönnek, úgy érzik, hazatérnek. És ha már lehetőségünk volt a szűk körű ünneplésre (és a karácsonyvárásra), Nyíregyháza önkormányzatának támogatásának köszönhetően ajándékcsomagokkal kedveskedtünk a megjelenteknek és a távol maradóknak egyaránt, akik számára Lacival közösen – csakúgy, mint a könyveket pár hónapja – személyesen vittük el és adtuk át a meglepetést. Köszönjük valamennyi olvasónknak, látogatóinknak és partnereinknek a 2021-es évet, ami a nehézségek ellenére is az egyik legmozgalmasabb volt. És még valami! Vers & Slam Poetry-s srácok: jövőre az irodalmi kör nemcsak képernyőn, de személyesen is látni szeretne benneteket! Mit mondtok? Amíg válaszoltok, mi addig is békés ünnepet és szebb új évet kívánunk mindenkinek! Ui.: mint ahogy mondtam, történjék bármi, ha zárva vagyunk is – nektek nyitva leszünk!



- Onderó Szilárd és Csabai László -