Január 21., péntek

21 óra: Despacito a Szódaház utcában

Forró latin buli egy hideg téli éjszakán.

Két terem, két zenei stílus közül választhat, aki péntek este a nyíregyházi Barbizonban bulizik. A nagyteremben a legfülledtebb latin, reggaeton és R’n’B lemeze-ket pörgeti DJ Till, míg a pódiumban DJ Balage és DJ Nagy full húzós retró és mulatós muzsikákat adagol.

22 óra: Bella Ciao Party

Egy éjszaka, amikor mindenkit elrabolnak egy fergeteges buli erejéig. Kezeket fel, veszélyes beatek jönnek!

Ha a professzor maga nem is piszkolja be a kezét, a bandavezérek is alaposan megtáncoltatják a nyíregyházi Mamma Mia közönségét. Érkezik Szecsei és Jackwell, hogy a rezidensekkel, Fenyvesivel, Tekk-kel és DJ Sögővel csapjanak oda.

22 óra: Hollywoodi félévzáró időutazás

Te sem bírod ki éneklés és shuffle nélkül, amikor felcsendül a Party Rock az LMFAO-tól?

Rögtön táncra perdülsz és nyomod a szöveget, mikor meghallod valamelyik nagy David Guetta-slágert? Megbolondulsz, ha felcsendül Fluor és SP egy-egy zenéje, tombolsz Avicii, Pink vagy Pitbull slágereire? Akkor ez a Te bulid lesz. A Never Say Never csapata elhozza a kétezres és 2010-es évek legnagyobb bulizenéit, így bontja le belülről a nyíregyházi Club Hollywoodot. Öveket becsatolni, indul a nosztalgiarepcsi!

Január 22., szombat

21 óra: Sportolók éjszakája

Új bulisorozatot indít a nyíregyházi Barbizon: ha sportoló vagy, szeretsz mozogni vagy csak szívesen csapatnád együtt a legjobb sportoló arcokkal, fényesítsd ki a tánccipődet, mert a Barbizonban téged várnak szombat este.

A nagyteremben a top retró magyar és külföldi slágereket pattogtatja DJ Till, míg a pódiumteremben DJ Balage a legtutibb mulatós nótákra diktálja az ütemet.

21 óra: Tesó tusa az Anna pubban

A vajai szórakozóhely törzsközönsége jól ismeri már a Gáti tesókat, akik emlékezetes bulijaikról híresek. Szombaton ismét ők húzzák a talpalávalót.

22 óra: Szinglik éjszakája a Karmában

Csinos csajok és sármos pasik keresik a szerelmet szombat éjjel Nyíregyháza régi-új szórakozóhelyén, a Karma Event Clubban.

Persze nem csak azoké a táncparkett, akik ismerkedni szeretnének. Hogy ne legyen kérdés, ki miért érkezett, belépéskor kétféle karszalag közül választhattok: a zöld azt jelenti, szabad a pálya, míg a piros azt jelzi, csak szórakozni jött a viselője. A buli hangulatfelelőse Bréda Bia és DJ Beat.

22 óra: Hey Ya! Vissza a legnagyobb bulik korszakába!

Emlékeztek még a kétezres évek varázslatos, semmihez sem fogható hangulatára?

Amikor szinte ugyanazokra a slágerekre buliztunk minden hétvégén – és egy kicsit sem bántuk? A Mamma Miában visszaidézik az évtizedet, amikor a mai harmincasok-negyvenesek fiatalok voltak, gondtalanok és persze szerelmesek. A zenéről DJ Pégé és Mr. Aradványi gondoskodik.

22 óra: Saturday Shift

A mátészalkai Club Passionben nincs megállás: Daniel B. és Andrew Dexx zenei vezetésével hajnalig tartó menetelésre számíthattok.

