Izgalmas hírt osztottak meg rajongóikkal közösségi oldalukon az Alvin és a Mókusok tagjai: az együttes az idén tavasszal egy igazán különleges alkalomból találkozik a közönséggel, hiszen az ezredik koncertjüket rendezik meg.



Egy ilyen állomást rendesen meg kell ünnepelni, így Alvinék is egy nem mindennapi műsorral készülnek.



A lemez teljes anyaga



Az esemény jelmondata a „csak az örökzöldek”, vagyis a formáció az elmúlt 28 év legnagyobb slágereiből állítja össze a repertoárt. Sőt, a felállás sem lesz a megszokott, hiszen a jól ismert dallamokat fúvósokkal és meglepetésvendégekkel színesítve prezentálják majd az érdeklődőknek.



Az ezredik koncertet április 16-án a budapesti Akvárium Klubban rendezik meg, ahol a nyíregyházi punkzenekar előtt a Helo Zep! és a KIES szórakoztatja majd a nagyérdeműt.



Amíg a rajongók a nagyszabású koncertre várnak, akár otthon is tarthatnak Alvin-bulikat, hiszen az együttes legutóbbi, Akinek itt kell most lennie című nagylemezének teljes anyaga a YouTube-­on is meghallgatható.