Levelek a miniszterelnöktől – Kállay Miklós m. kir. miniszterelnök születésének 135. évfordulója címmel nyílik kiállítás január 21-én, pénteken a Kállay Gyűjteményben. A magyar kultúra napja alkalmából rendezendő programon beszédet mond dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere, Dohanics László, a Kállay Gyűjtemény vezetője, a tárlatot dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő nyitja meg.



Az egykori kormányfő a második világháború után emigrációban élt: 1953-ig Olaszországban, Capri szigetén, majd Rómában, innen pedig az Amerikai Egyesült Államokba költözött. Az emigráció aktív tagjaként dolgozott, cikkeket írt, beszédeket tartott és dél-amerikai előadói körutat tett. Kállay Miklós olaszországi és amerikai évei alatt is folyamatos levelezésben állt számos volt „kollégájával”, ismerősével: vagy ők keresték fel Kállayt levélben, de személyesen is, vagy a volt miniszterelnök vette fel velük a kapcsolatot. Kiterjedt levelezésének hála, olaszországi éveiben sem maradt információ nélkül, ami a nyugati, elsősorban amerikai magyar emigráció életét illeti. Az e­migrációs időszakban született levelei a magyar nyelvi kultúra őrzői is egyben.