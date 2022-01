Kivívta a nagyvilág tiszteletét és csodálatát a dubaji világkiállítás magyar pavilonja, az egyik legkedveltebb látványosság lett a vendégek körében. Mindez nem véletlen, hiszen nemcsak a formája, de az építészeti megoldása is rendkívüli, ugyanis a térség első olyan épülete, amely fa tartószerkezettel készült el.



Találkozás fiatalokkal



Mint a pavilon honlapján olvasható, ez az építészeti megoldás ez idáig ismeretlen volt a helyi hatóság előtt is, ezért az építési engedély kiadását 3 hónapos, szigorú tesztelési folyamat előzte meg. A pavilont Makovecz Imre egykori tanítványa és munkatársa, Csernyus Lőrinc tervezte, majd 17 magyar ács állította össze hónapokon keresztül. Az építés során egyetlen csepp vizet sem használtak fel, így kapcsolódva az expó egyik fő témájához, a fenntarthatósághoz.



A kiváló szakember január 6-án a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolába látogat, s a pályaorientációs nap keretében 11 órától előadást tart a diákoknak Sevillától Dubajig címmel. A fiatalok az előadást követő beszélgetés során további titkokat is megtudhatnak a mérnöki munkáról. Ugyanezen a napon 15 órától a mérnöki kamara Őz utcai központjában szakemberekkel is találkozik Csernyus Lőrinc, aki Csenger és Fehérgyarmat mellett más települések főépítészeként is dolgozott.



A tervezés mellett fontosnak tartja a fiatalok képzését, nevelését, ezért is vállalta el az iskolai előadást. Makovecz Imre tanítványa volt, a nagy mester halála óta a Makovecz Imre Alapítvány kuratóriumának tagja. 2012-ben az Év Főépítésze díjat adományozták neki.