Az ágyú, Gábor Áron rézágyúja, amely soha nem vétett célt, február elsejétől – a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum jóvoltából – egyéb különleges relikviákkal együtt március 8-áig látható a Kállay Gyűjteményben Nyíregyházán. Rendkívüliségét az adja, hogy mivel az osztrákok minden darabját – összesen hetvenet öntöttek – igyekeztek megsemmisíteni, ez az egyetlen eredeti az egész világon.

Mint a kiállítás pénteki sajtótájékoztatóján dr. Rémiás Tibor múzeumigazgató elmondta, 1906-ban bukkantak rá Kézdivásárhelyen. Az ottani Rudolf Kórház csatornázási munkálatainál került elő mélyen elásva. – A Székely Nemzeti Múzeum 1923-ban kaphatta meg, innen 1971-ben Bukarestbe vitték, Sepsiszentgyörgy közgyűjteménye csak 2011-ben kapta vissza véglegesen egy kölcsönös előnyökkel járó műtárgycserével. Vándorkiállítás formájában jutott el hozzánk, ez most az ágyú ötödik állomása, innen március elején a Budai Várba utazik tovább – foglalta össze a legfontosabbakat a múzeumigazgató.

Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója – aki online kapcsolás segítségével vett részt a sajtótájékoztatón – csak megerősíteni tudta, hogy az ágyú, amely otthon egy állandó kiállítás része, a legféltettebb kincse a múzeumnak. Rajta kívül, az első emeleti kiállítótérben más relikviákat is kiállítanak. Egyebek mellett Deák Ferenc pipáját, Bem József botját, és Kiss Ernő altábornagy nyergét, sok huszárcsákót és zászlót is megnézhetünk. Mindez most olyan ritka alkalom, amit kár lenne elszalasztani.