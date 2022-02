Különleges előadás várja a zenebarátokat Budapesten a Művészetek Palotája nemzeti hangversenytermében február 26-án 19.30 órától. Smetana Az eladott menyasszony című vígoperáját láthatják az érdeklődők modern formában, a Nyíregyházán is jól ismert Szente Vajk rendezésében. A szcenírozott előadás megvalósítását Hollerung Gábor, a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar ügyvezető zeneigazgatója kezdeményezte, aki meghívta a fellépők közé a nyíregyházi Cantemus Vegyeskart is. Szabó Soma Liszt-díjas karnagy együttese és a fővárosi zenekar jól ismeri egymást, már több alkalommal színpadra léptek közös produkcióval. A kórus tagjainak azonban nem csak énekelniük kell, más feladatokat is kapnak a rendezőtől, közreműködnek ugyanis a tömegjelenetekben. A Cantemus Vegyeskarnak nem szokatlan a színpadi mozgás, még 2016-ban szintén a Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekarral hasonló feldolgozásban mutatták be Bach János passió című művét.