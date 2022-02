A képzőművészetet szeretők Erfán Ferenc festő- és iparművésszel, illetve képeivel ismerkedhettek meg a napokban Nyíregyházán az Artikon Galériában. A Kárpátalján élő alkotóművész a Magyar Művészeti Akadémia tagja, az ungvári Boksay József Szépművészeti Megyei Múzeum igazgatója.

A művész munkásságát Németh Erika, a galéria művészeti vezetője méltatta, valamint szólt az alkotóról a jó barát, Vári Fábián László költő is. A megnyitóünnepség után kértük meg a művészt egy kis beszélgetésre.





A festmények azt sugallják, hogy ön a külföldi utakra – legyen szó akár Magyarországról, akár Horvátországról – ecsetet visz magával a fényképezőgép helyett...

...meg a szememet. A szem nem a legutolsó szempont. Meg kell látni a szépet, aztán az élmény megérlelődik az emberben. Nagyon fontos az első benyomás, ami aztán csak erősödik. A látvány néha azonnal megfog, néha meg évekig érlelődik bennem, míg végül festővászonra kerül.



Sokat utazik?

Utaztam. Most már nehezebb az utazás, de remélem, hogy Kárpátalján és Magyarországon még sok utazás vár rám.



Mennyire kötődik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez?

Rokoni szálak fűznek Nyíregyházához, mert a bátyám és a nővérem is itt él. Nagyon régen telepedtek át, igazából otthon már csak én maradtam. Éppen ezért igyekszem gyakran átjönni a családtagokhoz, hiszen a többségük már itt él. Gondolkodtam azon, hogy utánuk kellene jönnöm, de a kötelesség otthon marasztalt. Ez a kötelesség is a rokoni szálakhoz kötődik, nagy felelősséggel jár, ugyanis nagyapámnak, Boksay Józsefnek elég nagy a hagyatéka. Az ő nevét viseli az ungvári múzeum, aminek a vezetője vagyok. Ezt a nagy és értékes hagyatékot ápolni kell. Egyrészt kötelességemnek érzem, hogy mint unoka, gondozzam a hagyatékot, másrészt meg szakmailag csak én vagyok az, aki végezheti ezt a munkát. Számos tényező nehezíti a munkámat, nem könnyű mostanában közintézményt vezetni. De az jó, hogy azzal foglalkozhatom, amihez értek, ráadásul a munkám nemcsak a család, hanem a köz javát is szolgálja.



A nagypapa munkássága mennyire játszott közre abban, hogy festő lett?

Nagyon is sok köze volt a pályaválasztásomhoz, hiszen gyermekkoromban az kétséges sem volt, hogy mi leszek, ha nagy leszek.



Az életrajzában azt hallhattuk a megnyitóünnepségen, hogy nagyon sok mindennel foglalkozik – például restaurálással, üvegfestéssel. Mi áll mégis önhöz a legközelebb?

Mindennek az alapja a rajz és a festészet, a többi e kettő után következik technikailag. A sorban az üvegművészet tulajdonképpen a legutolsónak fejlődött ki, s ennek megfelelően magas technikai tudást igényel. Az alapoktól kell kezdeni mindig mindent, s mint említettem, ez a rajz és a festészet, no meg a színtudomány. Igazából a festészet áll hozzám a legközelebb.



Csak festéssel foglalkozik?

Sokrétű munkát végzek mind a mai napig, s ebbe beletartozik úgy a tudományos munka, mint az iparművészet és a restaurálás is. Időigényes, energiaigényes, anyagigényes munkálatok ezek. Sok olyan régi festmény kerül a kezembe, amit muszáj felújítanom, mert senki más nem tudja megcsinálni. Persze, a restaurálásnak ott van a technikai oldala, ami újabb kihívást jelent: nagyon kell tudni ugyanis, hogy melyek voltak az adott művész egyedi vonásai, mi volt a kivitelezési technikája.



Akkor ez a munka egy kis kutatómunkát is igényel...

...nem is olyan kicsit.



Volt már kiállítása Magyarországon?

Nyíregyházán ez az első önálló kiállításom, de az országban már több helyen volt csoportos tárlatom. Tagja vagyok a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának, s főleg ezen a szervezeten keresztül vannak bemutatók.



Az Artikon Galériába elhozott képek élénk színűek, vidámak, hangulatosak. Mennyire tudatos ezeknek a színeknek a használata?

– A képeimmel az a célom, hogy az emberek meglássák a jót, a szépet. Ha ugyanis csak a rosszat nézzük, rosszak leszünk. Ha a jót nézzük, talán jókká válunk. Sajnos, sok az elfoglaltságom, egyre kevesebb idő jut festésre. Ha van rá idő, csinálom, ha nincs idő, akkor várok egy alkalmas időpontra. Persze, igyekszem úgy alakítani az életem, hogy azért mindenre jusson egy kis idő.



Mi az alkotói módszere?

Különböző. Említettem, hogy bár valami megkap, de el kell telnie egy kis időnek, mire megfestem. Máskor meg azonnal megfestem azt, ami megfog. Szeretem a „plain air” festészetet, vagyis a tájat megfesteni a maga természetes fényében. Nem szeretem túlkomplikálni a dolgokat, mert akkor már a néző számára is túl van komponálva. Bízom benne, lesz még kiállításom Nyíregyházán. Korábban szóba került a Jósa András Múzeum is mint színhely, de az most a felújítása miatt bezárt. Egyébként a nyíregyházi és az ungvári múzeum számos területen működik együtt, több közös projektünk is van. Ezek is olyan szálak, amelyek szorosabbra fonják a kapcsolatomat Nyíregyházával.



Borítókép: Erfán Ferenc az Artikon Galériában | Fotó: a szerző